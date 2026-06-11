Malatya’nın Doğanşehir ilçesi kırsalında sarp ve ulaşılması güç arazide mahsur kalan vatandaşlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait iki S-70 tipi helikopterle gerçekleştirilen operasyonla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi kırsalında zorlu arazi şartlarında mahsur kalan vatandaşlar için hava destekli kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 2 adet S-70 tipi helikopterin bölgede görevlendirildiği bildirildi. Dik yamaçlar ve ulaşımın güçlükle sağlandığı arazide yürütülen operasyonda mahsur kalan vatandaşlara kısa sürede ulaşıldı.

“ZAMANLA YARIŞAN KAHRAMANLIK”

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Zamanla yarışan kahramanlık, en zorlu arazilerde hayat bulur. Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 tipi helikopterle Malatya’nın Doğanşehir ilçesi kırsalında, çok dik ve sarp arazide mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik kurtarma görevi başarıyla icra edildi” ifadelerine yer verildi.

Operasyonda kurtarılan vatandaşların emniyetli şekilde bölgeden tahliye edildiği belirtilen açıklamada, yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “Zorlu coğrafyada görev yapan personelimiz, vatandaşlarımızı emniyetli şekilde bölgeden alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmelerini sağladı. Tedavi altına alınan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, başarılı kurtarma operasyonuna ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde helikopterlerin sarp arazide gerçekleştirdiği tahliye çalışmaları ve personelin özverili müdahalesi yer aldı.