Doğu Anadolu’nun en gözde şehirlerinden biri olan Malatya, sadece tarihiyle değil, saklı kalmış doğa harikalarıyla da hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Son dönemde hem yerel halkın hem de çevre illerden gelen turistlerin akınına uğrayan öyle bir yer var ki, buz gibi suyu ve adeta bir görsel şölen sunan doğasıyla ezberleri bozuyor.

Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Beldesi’nde yer alan ve "doğal akvaryum" olarak nitelendirilen Sürgü Takaz Mesire Alanı, adından söz ettirmeye devam ediyor.

DOĞAL AKVARYUM GÖRÜNÜMÜYLE BÜYÜLÜYOR

Doğanşehir ilçe merkezine 14 kilometre güneydoğuda, Malatya kent merkezine ise 70 kilometre mesafede bulunan Takaz (Takas), kelimenin tam anlamıyla bir doğa mucizesi. Bölgeyi ziyaret edenlerin en çok hayran kaldığı detay ise suyunun berraklığı. Dipten kaynayan soğuk ve temiz sular, mesire alanına adeta devasa bir doğal akvaryum görünümü kazandırıyor. Şehrin gürültüsünden ve sıcağından bunalanlar, soluğu bu serin vahanın kucağında alıyor.

HEM GÖRSEL ŞÖLEN HEM LEZZET DURAĞI

Takaz’ı sadece bir mesire alanı olmaktan çıkaran en büyük özelliklerinden biri de lezzet durakları. Bölgede yer alan tesislerde, bu tertemiz ve buz gibi sularda yetişen alabalıklar servis ediliyor. Malatya’dan ve çevre illerden her gün yüzlerce vatandaş, hem bu eşsiz doğanın tadını çıkarmak hem de dillere destan lezzetli alabalıklardan yemek için yola koyuluyor.