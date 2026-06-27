Malatya-Sivas kara yolu üzerinde yer alan ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen o kavşakta bugün yine tansiyon yükseldi. Darende ilçesindeki Somuncu Baba Kavşağı’nda meydana gelen zincirleme kaza riskli çarpışmada, otomobil ile bir traktör birbirine girdi. Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda acil servis ekibi sevk edildi.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ: 1 YARALI

Edinilen bilgilere göre, ana yol üzerinde seyir halinde olan otomobil ile traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrularak ağır hasar alırken, devasa traktör ise yol ortasına yan yattı.

Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BAŞKA CANLAR YANMADAN ÖNLEM ALIN!"

Kazanın ardından bölgede toplanan mahalle sakinleri ve sürücüler, Somuncu Baba Kavşağı’nda kalıcı bir düzenleme yapılmamasına sert tepki gösterdi. Bu kavşakta benzer kazaların ilk kez yaşanmadığını vurgulayan vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı.

Çevre sakinleri yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada sürekli aynı kabusu yaşıyoruz. Gerekli önlemler, sinyalizasyon ya da hız yavaşlatıcı tedbirler alınmadığı sürece bu kazalar devam edecek. Başka canların yanmasını istemiyoruz, yetkililer buraya acilen kalıcı bir çözüm bulmalı."

Polis ekiplerinin bölgede aldığı güvenlik önlemlerinin ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Emniyet güçleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.