Doğanyol Belediyesi, ilçenin sosyal yaşam kalitesini artıracak vizyon projelerinden birini daha başarıyla tamamladı. Vatandaşların uzun yıllardır eksikliğini hissettiği Doğanyol Düğün ve Mevlit Salonu, kapılarını hizmete açtı. İlçede ilk olma özelliği taşıyan modern tesis, hem tasarımı hem de sunduğu geniş imkanlarla bölgenin yeni buluşma noktası olmaya aday.



1000 KİŞİ KAPASİTELİ MODERN SOSYAL TESİS

Toplamda 1000 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek şekilde projelendirilen çok amaçlı salonda konfor ön planda tutuldu. Tesis bünyesinde yer alan sosyal donatılar şu şekilde:

Misafirlerin park sorunu yaşamaması için açık ve kapalı otopark alanları.

Özel günler için konforlu ve modern hazırlık odası.

Yemekli organizasyonlar, mevlitler ve düğünler için tam donanımlı mutfak.

Vatandaşların rahatça ibadet edebileceği mescit bölümleri.

Düğün, sünnet, nişan, mevlit ve çeşitli kurumsal organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan dev tesis, ilçenin sosyal hayatına yepyeni bir soluk getirecek.

KREDİ KULLANILMADI: YATIRIMIN TAMAMI ÖZ KAYNAKLARLA YAPILDI

2025 yılında yapımına başlanan ve titiz bir çalışmayla yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanan proje, açık ihale usulüyle gerçekleştirildi. Ekonomik dalgalanmalara rağmen projenin en dikkat çeken yönü ise finansman modeli oldu. Doğanyol Belediyesi, yatırımın tamamını hiçbir kredi kullanmadan, tamamen kendi öz kaynaklarıyla finanse etti.

"DOĞANYOL’A KALICI ESERLER KAZANDIRIYORUZ"

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, ilçenin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Hemşehrilerimizin en özel günlerini kendi ilçelerinde, modern ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için bu projeyi hayata geçirdik. İlçemizin ilk düğün ve mevlit salonunu hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Üstelik bu yatırımı herhangi bir kredi kullanmadan, tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla tamamladık. Bu durum mali disiplin anlayışımızın ve kaynaklarımızı doğru yönetme gayretimizin bir göstergesidir."

ÖRNEK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE SOSYAL HAYATA YENİ BİR SOLUK

Belediyeciliğin sadece yol ve altyapı çalışmalarından ibaret olmadığını belirten Başkan Bay, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek kalıcı eserler bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğanyol’un yaşam kalitesini yükseltecek hamlelerin kararlılıkla süreceğini belirten Başkan Bay, modern tesisin ilçeye uzun yıllar hizmet edeceğini ifade etti. Tamamen belediye bütçesiyle hayata geçirilen bu proje, bölgede örnek belediyecilik yatırımları arasında gösteriliyor.