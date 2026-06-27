Malatya'daki market ve restoranlarda halk sağlığını tehdit eden durumlar artık cezasız kalmıyor. Güvenilir Gıda uygulamasıyla birlikte Malatya’daki gıda işletmelerine yönelik cezai süreçlerde tamamen yeni bir dönem başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinde vatandaş denetimini doğrudan yasal yaptırıma dönüştüren "Güvenilir Gıda" mobil uygulamasını resmen kullanıma açtı. Malatya genelindeki market, fırın, kasap ve restoran gibi tüm gıda işletmelerinde karşılaşılan mevzuata aykırı durumlar, bu dijital sistem sayesinde artık saniyeler içinde resmi şikayete dönüşüyor. Yapılan anlık bildirimlerin ardından bakanlık ekiplerince gerçekleştirilen saha denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere tavizsiz şekilde idari para cezası ve yaptırım uygulanıyor.

"Tüketici en iyi denetçidir" mottosuyla devreye giren bu sistem sayesinde, Malatya genelindeki market, fırın, kasap ve restoranlarda karşılaşılan tüm olumsuzluklar artık anında yetkililere ulaştırılabilecek.

ŞİKAYET ETMEK ARTIK SADECE BİRKAÇ SANİYE

Malatya'daki gıda işletmelerinde karşılaştığınız hijyen problemleri, bozuk ürünler veya mevzuata aykırı durumlar artık bürokrasiye takılmadan çözülüyor. Uygulamanın "Çek-Gönder" özelliği sayesinde karşılaştığınız problemi fotoğraflayıp sisteme yüklemeniz yeterli oluyor. Uygulama içerisindeki GPS (konum) entegrasyonu yardımıyla, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri manuel adres tarifine gerek kalmadan doğrudan ilgili işletmeye baskın gerçekleştirebiliyor.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE AĞIR YAPTIRIM

Vatandaşlardan gelen anlık ihbarlar, bakanlık ekipleri tarafından hızla işleme alınarak yerinde denetime dönüştürülüyor. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı, halk sağlığını tehlikeye atan veya tağşiş (hileli ürün) yaptığı belirlenen işletmelere ağır idari yaptırımlar ve para cezaları uygulanacak. Üstelik şikayette bulunan Malatyalı vatandaşlar, açtıkları dosyanın hangi aşamada olduğunu ve işletmeye ne ceza kesildiğini uygulama üzerinden adım adım takip edebilecek.