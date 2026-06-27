İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamunun huzur ve güvenliğini tehdit eden sıra dışı bir şebekeyi çökertti. Bazı şahısların, hobi amaçlı kullanılan amatör telsiz cihazlarını amacının dışına çıkararak Emniyet Teşkilatı’na ait gizli haberleşme frekanslarını illegal yollarla dinledikleri tespit edildi. Ayrıca bu kişilerin, kamuya açık alanlarda kendilerini emniyet personeli gibi tanıtarak vatandaşlar üzerinde algı oluşturmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda teknik ve fiziki takibini derinleştiren asayiş ekipleri, 26.06.2026 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda adeta bir yasa dışı haberleşme merkezi ortaya çıkarıldı. Aramalarda;

50 adet el telsizi,

15 adet masa tipi telsiz,

5 adet telsiz frekans ayar cihazı,

1 adet mors alfabesi cihazı,

2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 70 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon neticesinde yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na Muhalefet suçu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlar kapsamında geniş çaplı adli işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şehrimizdeki huzur ve güven ortamını korumak için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verilerek, kamuoyunun güvenliği için operasyonların hız kesmeyeceği vurgulandı.