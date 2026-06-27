Gerçek bir arabası olmamasına rağmen elindeki tahta sopayla trafiğe çıkan, kırmızı ışıkta durup sanayide ustaya yolunu tutan Malatyalı Mercedes Kadir, sadece bir kentin maskotu değil, bir şehrin gösterdiği muazzam hoşgörünün ve sevginin sinemaya kadar uzanan en büyük sembolü oldu.

3 METRELİK TAHTADAN BİR MERCEDES!

Malatya’da 1984 yılında dünyaya gelen ve asıl adı Fatih Kaydı olan Mercedes Kadir, sıradan bir insan değil, bir şehrin adeta kalbi ve en büyük sembolüydü. Doğuştan gelen solunum yetmezliği ve kas rahatsızlığına rağmen, hayata muzip bir pencereden bakan Kadir’in ne gerçek bir arabası ne de ehliyeti vardı. Ancak onun yaklaşık 3 metre uzunluğunda, ucuna dikiz aynası ve arma taktığı meşhur bir tahta sopası vardı. Hayatını bu sopanın üzerinde, onu lüks bir Mercedes otomobil sanarak geçirdi.

TRAFİK POLİSLERİ BİLE ONA CEZA KESERDİ!

Mercedes Kadir’i sadece Malatya’nın değil, tüm Türkiye’nin sevgilisi yapan şey ise Malatya halkının gösterdiği muazzam hoşgörü ve sevgiydi. Şehirdeki esnaftan resmi trafik polislerine kadar herkes Kadir’in hayal dünyasına saygı duydu.

Kadir, "aracıyla" trafiğe çıktığında kırmızı ışıkta durur, yayalara yol verirdi.

Trafik polisleri şaka yollu da olsa Kadir’e hız sınırı cezası keser, hatalı park ettiğinde uyarır, hatta sopasını muayeneye gönderirdi.

"Arabası" arızalandığında Malatya sanayisindeki ustalar tahta sopayı tamir eder, bakımını yapardı.

O, sadece bir sopa üzerinde yürüyen bir genç değil; koca bir şehrin merhametinin, çocuksu saflığının ve bir arada yaşama kültürünün en güzel simgesiydi.

36 YAŞINDA GELEN ERKEN VEDA ŞEHRİ YASA BOĞDU

Kronik rahatsızlıkları bulunan ve Malatya’nın her köşesinde bir anısı olan Mercedes Kadir, 18 Nisan 2020 tarihinde evinde aniden fenalaştı. Kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen, henüz 36 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ölümü sadece Malatya’da değil, ulusal çapta büyük bir üzüntü yaratırken, arkasında koskoca bir sevgi seli bıraktı.

BEYAZ PERDEYE TAŞINAN BİR İNSANLIK DERSİ

Mercedes Kadir’in hikayesi, insanlığın ve naifliğin hâlâ var olduğunu kanıtlayan bir ders niteliğindeydi. Bir şehrin, özel bir insanı dışlamak yerine onun hayal dünyasına nasıl sevgiyle ortak olduğunu anlatan bu etkileyici yaşam hikayesi, yerel kültürün sınırlarını aşarak sinemaya da uyarlandı.

Malatyalıların gönlünde taht kuran, adı kentle özdeşleşen Mercedes Kadir, tahta atına binip giden o güzel insanlardan biri olarak hafızalardaki yerini sonsuza dek koruyacak.