Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Doğu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hasan Tosun yönetimindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Hasan Tosun’un cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.