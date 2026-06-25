Türkiye genelinde buğday ve arpa tarlalarında kalan saplar, hayvancılığın temel kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere büyük bir emekle toplanıyor. Yağışların bereketiyle dekar başına 14 balyaya kadar çıkan yüksek verim, tarım arazilerinde yoğun bir çalışma dönemini başlattı. Tarımsal girdilerin ve lojistik maliyetlerinin yükseldiği bu süreçte günün ilk ışıklarıyla sahaya inen ekipler, toza ve sıcağa direnerek tonlarca ağırlığı sırtlıyor.

TARLADAKİ FİYAT YOLDA İKİYE KATLANIYOR

Üreticiler sap veriminin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtiyor. Ziraat odaları bu yıl bağlama fiyatını adet başına 37 lira olarak sabitledi.

Tarlada balya bağlayan Bahadır Güngördü piyasadaki nakliye makasını şu sözlerle anlattı:

"Bu yıl yağışların iyi olmasından dolayı verim ve sap çok iyi. Dekara 13-14 balya çıkan yerler oluyor. Şu an saman balyasının tarlada adet fiyatı 70 TL, adrese teslim fiyatı ise 150 lira civarında"

YANGINLARA KARŞI MAKİNE BAKIMI UYARISI

Tarla ve orman yangınları riskine karşı çiftçileri uyaran Güngördü, ihmalkarlığın ağır bedeller ödeteceğini vurguladı.

Güngördü, "Makinelerimizin bakımını hiçbir masraftan kaçmadan yapıyoruz. Herkes atılan sigara izmaritlerinden bahsediyor. Evet doğru ama zamanında ve düzgün bakım yapılmayan makineler de yangın çıkartabiliyor. Tüm meslektaşlarıma makinelerine zamanında ve düzgün bakım yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

GÜNDE 600 BALYA TAŞIYORLAR

Tarlalarda beş yıldır aralıksız çalışan İlker Örslü kavurucu sıcağın ve saman tozunun çalışma şartlarını oldukça zorlaştırdığını söyledi.

İşçiler sahada balya başına 25 lira yükleme ve indirme ücreti alıyor. Bu hesaplamayla birlikte bir işçinin günlük yevmiyesi 12 bin 500 ila 15 bin lira arasında değişiyor.

Örslü arazideki ekmek mücadelesini şu ifadelerle özetledi:

"2026 sezonu başladı. Günde 500 ile 600 tane arasında balya taşıyoruz. Balya başı indir bindir adet fiyatı 25 lira. Zor şartlar altında çalışsak da işimizi yapıyoruz"