Malatya’da krizin fitili konteyner çarşıda ateşlendi. Malatya’da Akpınar-Kışla Konteyner Çarşı esnaflarına gelen tahliye tebligatıyla şok olan depremzede esnaf Hamit Bak, "Bana 18 gün sonra boşalt diyorlar" sözleriyle siyasilere sitem etti. Birlik çağrısı yapan esnafın "Hepsini birden yakarız, içinde yanalım gidelim" şeklindeki şok çıkışı ve "Suriyeliler kadar değerimiz yok mu?" sorusu depremzede esnafın artan mağduriyet iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

"DEPREM BİR VURDU, BUNLAR BİZE BİN VURDU!"

Depremin ardından kendilerine verilen

"1 yıl içinde esnafı sıkıntıya sokmayacağız"

sözlerinin tutulmadığını belirten Söğütlü Cami ve Akpınar esnafı Hamit Bak, artık siyasilere olan inançlarını tamamen kaybettiklerini vurguladı. Devletin gücünü temsil eden Vali Seddar Yavuz’a seslenen Esnaf Bak,

"Biz siyasilere destek verdik, oy verdik, can verdik, baş verdik. Pişmanım, zoruma gidiyor. Bir tanesi gelip de 'Arkadaşlar, sıkıntınız nedir?' diye sormadı. Suriye'de bir sıkıntı oldu, binlerce Suriyeli buraya geldi. Kimine maaş, kimine ev, kimine iş verildi. Biz Suriyeli kadar da mı değerli değiliz? Biz vatan haini miyiz? Bana diyor ki: '18 gün sonra boşalt.' Eğer bu esnaf birlik olursa, 18 gün sonra bu dükkânların hepsini birden yakarız. Öyleyse biz de içinde yanalım gidelim"

ifadelerine yer verdi.

"BİZ BEDAVACI DEĞİLİZ, KİRA ATEŞ PAHASI!"

Konteynerlerde kalmaya meraklı olmadıklarını, yıllarca vergi ve kira ödeyen onurlu esnaflar olduklarını belirten Saray Mahallesi ve Vakıf İş Hanı esnafı Nebi Emir ise inşaatların bitirilmeden kendilerinin çıkarılması durumunda fahiş kira krizi yaşanacağını söyledi.

Süreçteki plansızlığı eleştiren Esnaf Emir,

"Bize direkt olarak '21 günün içinde boşaltın' dediler. Biz konteynerde kalmaya meraklı değiliz ki; sıcağı çekiyoruz, soğuğu çekiyoruz. İnsanlar bizi bedavacı olarak görüyor, öyle bir şey yok. Biz de dükkânlara gitmek istiyoruz. Ama 20 günde nereye gideceğiz? Akpınar'ın sadece bir parçası bitmiş. Malatya'daki bütün esnafı oraya yığarsanız zaten bir kira üç olacak; şu an kiralar zaten ateş pahası. Saray Mahallesi bitene kadar, Aslantepe Caddesi açılana kadar müsaade etsinler, biz kendimiz boşaltırız zaten"

ifadelerini kullandı.

"20 GÜNDE BURADAN ÇIKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yeni Cami bölgesinde ekmek mücadelesi veren esnaf Selmi Akbaş da tepkisini net bir dille ortaya koydu. Esnafın tek derdinin evine ekmek götürmek olduğunu söyleyen Esnaf Akbaş,

"Hiçbir esnaf arkadaşım buraya meraklı değil. Sadece zar zor ekmeğimizi götürme peşindeyiz. Bizim 20 günde buradan çıkarılmamız mümkün değil. Dükkân kiraları çok yüksek. Yetkililer dükkân kiracılarıyla uğraşacaklarına bizimle uğraşmayı bıraksınlar, sadece bunu söylüyorum"

açıklamalarına yer verdi.