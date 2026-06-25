Malatya’da bugün merkez ve çevre ilçelerde derin bir hüzün yaşanıyor. 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yerel yönetimler ve defin bilgi sistemi verilerinden alınan son verilere göre, şehrimizin farklı noktalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız son yolculuklarına uğurlanıyor. Arapgir’den Pütürge’ye, Yazıhan’dan Akçadağ’a kadar geniş bir coğrafyada ebediyete intikal eden merhum ve merhumelerin yaşları, cenaze namazı detayları ve ailelerinin taziyeleri kabul edeceği mahalle bilgileri netleşti.

Malatya Şehir Mezarlığı başta olmak üzere, ilçe mezarlıklarında toprağa verilen 12 canımızın acı listesini, hiçbir detayı atlamadan sizler için derledik. İşte yürekleri dağlayan o isimler ve ailelerinin taziye adresleri...

MALATYA İLÇE İLÇE 25 HAZİRAN 2026 VEFAT EDENLER LİSTESİ

Haberimizde yer alan tüm taziye adresleri ve mahalle bilgileri resmi kaynaklara dayalı olarak eksiksiz verilmiştir.

BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT MERKEZ İLÇELERİ VEFAT BİLGİLERİ

MEMET ÇİTİL (87 Yaşında) Taziye Adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Malatya Şehir Mezarlığı

MAHMUT DEMİRCİ (51 Yaşında) Taziye Adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Malatya Şehir Mezarlığı

SAİME AKSUOĞLU (86 Yaşında) Taziye Adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Malatya Şehir Mezarlığı

ATİLLA VANLI (67 Yaşında) Taziye Adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Malatya Şehir Mezarlığı

BEBEK ASLAN (0 Yaşında) Defin Yeri: Malatya Şehir Mezarlığı Çocuk Mezarlığı Bölümü

NEŞAT PEKCAN (67 Yaşında) Taziye Adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığı

ZEYTUN ÖZMAN (81 Yaşında) Taziye Adresi: Bahri Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Bahri Mahallesi Mezarlığı



ARAPGİR, PÜTÜRGE, YAZIHAN VE AKÇADAĞ İLÇELERİ VEFAT BİLGİLERİ

FATMA KAYA (95 Yaşında - Arapgir) Taziye Adresi: Arapgir Merkez, Malatya Defin Yeri: Arapgir İlçe Mezarlığı

NAİLE YILMAZ (61 Yaşında - Arapgir) Taziye Adresi: Morhamam Mahallesi, Arapgir / Malatya Defin Yeri: Morhamam Mahallesi Mezarlığı

HASAN ÖCAL (54 Yaşında - Pütürge) Taziye Adresi: Poskıran Mahallesi, Pütürge / Malatya Defin Yeri: Poskıran Mahallesi Mezarlığı

BESİ YILMAZ (88 Yaşında - Yazıhan) Taziye Adresi: Kömüşhan Mahallesi, Yazıhan / Malatya Defin Yeri: Kömüşhan Mahallesi Mezarlığı

ÖMER YILMAZ ASLANGİRAY (57 Yaşında - Akçadağ) Taziye Adresi: Akçadağ Merkez / Malatya Defin Yeri: Akçadağ İlçe Mezarlığı



Busabah Medya olarak, bugün Arapgir’den Pütürge’ye, Yazıhan’dan Akçadağ’a ve Malatya’nın tüm mahallelerinde ebediyete uğurladığımız vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır dileriz. Şehrimizin acı kayıplarını ve günlük taziye duyurularını kaçırmamak için web sitemizin bildirimlerini aktif hale getirebilirsiniz