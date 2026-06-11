Ekranların yetenekli ve sevilen isimlerinden biri olarak tanınan, oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Damla Sönmez, bugüne kadar özel yaşantısını kameralardan titizlikle uzak tutmaya özen gösteriyordu. Sadece yer aldığı televizyon ve sinema projeleriyle adından söz ettirmeyi ilke edinen ünlü isim hakkında ortaya atılan son iddia, magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Başarılı ismin evlilik hazırlığı içinde olduğu yönündeki güçlü söylentiler, takipçileri arasında büyük bir heyecan yarattı. Uzun zamandır süregelen sessizliğin ardından basına yansıyan bu beklenmedik gelişme, dikkatleri bir anda ünlü çifte çekti. Özel hayatın gizliliğine verilen büyük önemin ardından gelen evlilik haberi, günün en çok konuşulan konuları arasına yerleşti.

NİKAH TARİHİ VE YERİ NETLEŞTİ

Gazeteci Kaan Kurdoğlu tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere dayanarak, yetenekli oyuncunun kalbini menajer İlkay Akıncı'ya kaptırdığı ve ilişkinin artık evlilik yoluna girdiği belirtildi. İkilinin, aralarındaki bağı resmiyete dökmek amacıyla hazırlıklara hız verdiği ifade ediliyor. Magazin kulislerinde hızla yayılan fısıltılara bakıldığında, birbirine oldukça yakıştırılan çiftin hayatlarını birleştireceği tarih 11 Temmuz olarak belirlendi. İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan bu özel gün için hazırlıkların büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yürütüldüğü aktarıldı. Özellikle magazin basınının yoğun ilgisinden uzak durmaya çalışan ikilinin, bu mutlu günlerini nasıl bir konseptle geçireceği hayranları tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı.

GÖSTERİŞTEN UZAK SADE BİR TÖREN TERCİH EDİLECEK

Son dönemde popüler isimlerin sıklıkla tercih ettiği görkemli, şatafatlı ve oldukça kalabalık düğün organizasyonlarının aksine, Damla Sönmez ve İlkay Akıncı çiftinin çok daha mütevazı bir planlama yaptığı ortaya çıktı. Basına sızan bilgilere göre, yaklaşan nikah törenine sadece çiftin aile üyeleri ile en yakın dostlarının davet edileceği anlaşılıyor. Kalabalıktan ve gösterişten uzak, tamamen samimi bir atmosferde dünyaevine girmeyi planlayan ikilinin bu zarif tercihi, sevenleri tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Yaşanan bu hızlı gelişmelerin ardından, tüm dikkatler ortaya atılan evlilik iddialarını doğrulamak üzere başarılı oyuncudan gelecek olası bir resmi açıklamaya odaklandı. Hayranları, büyük bir merakla çiftten gelecek o mutlu haberi bekliyor.