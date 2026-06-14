Mayıs ayı enflasyon verilerinin resmi olarak netleşmesiyle birlikte, tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da yaşamını sürdüren binlerce emekli vatandaşımızın da tek gündemi Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı oldu. Tv100'ün haberine göre Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Malatyalı SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini doğrudan kapsayan, Temmuz ayında cüzdanları değiştirecek o net rakamları ve masadaki iki farklı zam formülünü tek tek açıkladı.

MALATYALI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 18 GÜNCELLEME BEKLENTİSİ

Açıklanan son enflasyon verileri doğrultusunda, Türkiye genelindeki ve Malatya’daki tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60'lık güncelleme şimdiden kesinleşmiş bulunuyor. Merkez Bankası tahminleri göz önünde bulundurulduğunda haziran ayı için yüzde 1,5’in üzerinde bir enflasyon beklentisi olduğunu kaydeden İsa Karakaş, ihtiyatlı tahminlerle Malatyalı vatandaşların merak ettiği oranı şu sözlerle duyurdu:

"Biz daha ihtiyatlı davranacak olursak, yani yüzde 1,20'lik bir enflasyon olsa dahi SSK ve Bağ-Kur emeklerine yüzde 17,5 ile yüzde 18,5 arasında bir güncelleme bekliyoruz. Bu bağlamda ortalama olarak yüzde 18'lik bir güncellemeden söz edebiliriz."

MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 4,20 DAHA AZ GÜNCELLEME ALABİLİR

Toplu sözleşme şartlarından dolayı memur ve memur emeklilerinin zam oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bir miktar altında kalıyor. Bugün itibariyle memur emeklileri için yüzde 11'i aşan fark ve yüzde 7'lik ilave ile yüzde 12,40'lık bir güncelleme kesinleşti.

Haziran ayı enflasyon beklentisiyle birlikte bu oranın yüzde 13,5 ile yüzde 14 arasında, yani ortalama yüzde 14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Karakaş, "Dolayısıyla bugün itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklerine göre memur ve memur emeklileri gerçekleşmiş olan enflasyona göre yüzde 4,20 daha az bir güncelleme ile karşı karşıya bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

İŞTE TEMMUZ AYI MAAŞLARI İÇİN MASADAKİ İKİ FORMÜL

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Temmuz ayındaki enflasyon güncellemesinin ardından Malatya’da ve tüm ülkede en çok merak edilen net maaş senaryolarını kuruşu kuruşuna hesapladı. Hükümetin atacağı adımlara ve sendikaların devreye girme durumuna göre yeni maaş tablosu şu iki formülle şekillenecek:

1. FORMÜL: Yüzde 18 Eşit Oranda Zam Yapılırsa Ne Olacak?

Hükümet bütün en düşük emekli maaşlarına eşit oranda bir zam yapmayı tercih ederse, şu an en düşük 20 bin lira olan emekli maaşları, yüzde 18'lik bir güncelleme uygulandığı takdirde 23 bin 600 lira seviyesine yükselecek.

2. FORMÜL: Memur Emeklisi İçin Masadaki İki Ayrı Hesap

Mevcut durumda en düşük memur emeklisinin 27 bin 888 lira ücret aldığını hatırlatan Karakaş, bu grup için iki ayrı ihtimali hesapladı:

Normal Senaryo (Yüzde 14 Zam): Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 14'lük Temmuz güncellemesi göz önünde bulundurulduğunda, en düşük memur emeklisi maaşı 31 bin 792 liraya çıkacak.

Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 14'lük Temmuz güncellemesi göz önünde bulundurulduğunda, en düşük memur emeklisi maaşı çıkacak. Eşitleme Senaryosu (Yüzde 18 Zam): Eğer memur sendikaları ve STK'lar devreye girer, hükümet aradaki farkı eşitlerse memur emeklilerine yüzde 14 yerine yüzde 18'lik bir güncelleme gelebilir. Bu formül devreye girdiği takdirde, en düşük memur emeklisi maaşı 31 bin 792 lira yerine 32 bin 908 liraya yükselecek.

MALATYA’DA GÖZLER SEYYANEN ZAMDA SOMUT BİR ÇALIŞMA VAR MI?

Malatya’da ve Türkiye genelinde geçim mücadelesi veren, ek artış beklentisi olan emeklilerin uzun süredir büyük bir umutla beklediği seyyanen zam konusuna da değinen Karakaş, şu an için seyyanen zamla ilgili somut bir çalışma olmadığının altını çizdi. Ancak tecrübeli uzman, ilerleyen süreçte yaşanacak ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak hükümetin gündemine farklı formüllerin gelebileceğini de sözlerine ekledi.