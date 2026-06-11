Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cesur Ersoy’un taziye adresi: Taziye verilmeyecek.

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84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülizar Korkmaz’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi.

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Özer’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi.

94 yaşında vefat eden ve Karababa Mezarlığı’na defnedilen Fahriye Kaya’nın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi.

77 yaşında vefat eden ve Adana Mezarlığı’na defnedilen Nazmiye Balcı’nın taziye adresi: Adana.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ