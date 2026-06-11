Battalgazi ilçesi Bahçebaşı TOKİ konutlarında ani bir su kesintisi meydana geldi. Kesinti nedeniyle susuz kalan mahalle sakinleri mağduriyet yaşarken, gözler suların ne zaman geleceğine çevrildi.
Vatandaşların meraklı bekleyişi sürerken, konuya ilişkin ilk resmi bilgilendirme TOKİ site yönetiminden geldi. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, kesintinin kazan dairesinde yürütülen bir çalışmadan kaynaklandığı belirtildi.
Site yönetimi, kazan dairesindeki arıza giderme ve bakım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayarak, suların gün içinde yeniden konutlara verileceğini duyurdu.
Muhabir: Mutlu Sarıgül