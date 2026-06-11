Türkiye’nin en önemli kültür miraslarından biri olan Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi, bölgede kaçak avlanılması kesinlikle yasak olan ve doğada nadiren insan karşısına çıkan koruma altındaki dağ keçilerini ağırladı. Son yıllarda Harput ve çevresinde popülasyonları artan ve bölgedeki vatandaşlar tarafından adeta birer "doğa mucizesi" olarak kabul edilen dağ keçisi sürüsü, tarihi dokunun hemen yanı başında, vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

DAĞ KEÇİLERİ MEZARLIK İÇERİSİNDE GÖRÜLDÜ

Harput sakinleri ve ziyaretçiler, mezarlık çevresinde hareketlilik fark edince gözlerine inanamadı. Normal şartlarda insanlardan uzak, dik kayalıklarda yaşamayı tercih eden dağ keçilerinin, sürü halinde mezarlık içerisinde oldukça rahat tavırlarla dolaştığı görüldü. Tarihi mezarlık taşlarının arasında adeta görsel bir şölen sunan keçiler, hem derin bir sessizliği hem de doğanın büyüleyici güzelliğini aynı karede buluşturdu.