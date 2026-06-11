Malatya İl Koordinasyon Kurulu, Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında kent protokolü ve bölge müdürlerinin katılımıyla bir araya geldi. Şehrin deprem sonrası altyapı ve imar çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıya, İller Bankası'nın dev bütçeli hamleleri damga vurdu.

İller Bankası (İLBANK) Elazığ Bölge Müdürü Mehmet Mücahit Başkıran’ın yaptığı sunumla resmiyet kazanan yatırım raporlarına göre; Malatya’da planlanan işler için 112.000.000 € (Yüz on iki milyon Avro), sahada aktif yürütülen, izlenen ve JICA kredisiyle finanse edilen çalışmalar için ise toplamda 2.146.116.629,73 TL (İki milyar yüz kırk altı milyon yüz on altı bin amış altı yüz yirmi dokuz Türk Lirası yetmiş üç kuruş) bütçe ayrıldı.

Kentin içme suyu, kanalizasyon, enkaz dönüşümü ve temiz enerji ihtiyacını karşılayacak bu yatırımlar, Vali Seddar Yavuz başkanlığındaki koordinasyon toplantısının en önemli gündem maddesi oldu. İşte Malatya’yı baştan aşağı yenileyecek o dev yatırımların dökümü:

İŞTE SUNUMDA BELİRTİLEN O 4 MEGA PROJE

İLBANK Bölge Müdürü'nün sunumunda "Yapılması Planlanan İşler" listesinde yer alan ve toplam bütçesi 112.000.000 € (Yüz on iki milyon Avro) olan o 4 dev proje şunlar:

Malatya İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Rehabilitasyon Yapım İşi: Kentin altyapısını tamamen yenileyecek bu dev projenin bütçesi tam 95.000.000,00 € (Doksan beş milyon Avro) .

Kentin altyapısını tamamen yenileyecek bu dev projenin bütçesi tam Malatya İli Enkaz Geri Dönüşüm Platformu Kurulması: Deprem enkazını çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandıracak tesis için ayrılan bütçe 10.000.000,00 € (On milyon Avro) .

Deprem enkazını çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandıracak tesis için ayrılan bütçe Malatya MASKİ Güneş Enerji Santrali (GES) Yapım İşi: MASKİ'nin enerji maliyetlerini düşürecek dev santralin bütçesi 6.000.000,00 € (Altı milyon Avro) .

MASKİ'nin enerji maliyetlerini düşürecek dev santralin bütçesi Yeşilyurt (Malatya) Belediyesi Güneş Enerji Santrali Yapım İşi: İlçeye kazandırılacak temiz enerji yatırımı için ayrılan kaynak 1.000.000,00 € (Bir milyon Avro).

MÜŞTEREK KONTROLLÜ JICA KREDİLİ İNŞAAT İŞLERİ LİSTESİ

Uluslararası JICA kredisi ile finanse edilen ve toplam sözleşme bedeli 761.676.317,00 TL (Yedi yüz altmış bir milyon altı yüz yetmiş altı bin üç yüz on yedi Türk Lirası) olan, doğrudan ilçelerin su şebekelerini ayağa kaldıracak dev yatırımlar:

Malatya İli Kuluncak İlçesi Sarıca İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi: 227.606.060,00 TL (İki yüz yirmi yedi milyon altı yüz altı bin altmış Türk Lirası) sözleşme bedelli bu mega proje Müşavire Devredildi.

sözleşme bedelli bu mega proje Müşavire Devredildi. Doğanşehir, Akçadağ, Battalgazi, Yeşilyurt, Darende ve Yazıhan İçme Suyu, Depo ve İsale Hatları Rehabilitasyonu Yapım İşi: Tam 6 ilçeyi birden kapsayan 183.071.100,00 TL (Yüz seksen üç milyon yetmiş bir bin yüz Türk Lirası) değerindeki büyük şebeke yenileme çalışması sahada aktif olarak Devam Ediyor.

Tam 6 ilçeyi birden kapsayan değerindeki büyük şebeke yenileme çalışması sahada aktif olarak Devam Ediyor. Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu İnşaat Yapım İşi: 350.999.157 TL ( Üç yüz elli milyon dokuz yüz doksan dokuz bin yüz elli yedi Türk lirası) Müşavire devredildi.

İLBANK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR LİSTESİ

Resmi sunumun "Yürütülen Çalışmalar" bölümünde yer alan, biri doğrudan dev bütçeli ihale aşamasında, diğeri tamamlanmak üzere olan yatırımlar şunlar:

Yeşilyurt (Malatya) İkizce Mahallesi Atıksu Tesisi İnşaatı Yapım İşi: 695.868.598,00 TL (Altı yüz doksan beş milyon sekiz yüz altmış sekiz bin beş yüz doksan sekiz Türk Lirası) sözleşme bedeline sahip dev tesis şu anda Geçici Kabul Aşamasındadır.

sözleşme bedeline sahip dev tesis şu anda Geçici Kabul Aşamasındadır. Kapıkaya (Malatya) Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot İnşaatı Yapım İşi: Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne 600.000.000,00 TL (Altı yüz milyon Türk Lirası) kredi tahsis edilmiş olup, proje şu anda İhale Değerlendirme Aşamasındadır.

784 MİLYON TL'LİK "İZLEME İŞLERİ" LİSTESİNDE NELER VAR?

Sözleşme bedeli toplamı tam 784.440.312,73 TL (Yedi yüz seksen dört milyon dört yüz kırk bin üç yüz on iki Türk Lirası yetmiş üç kuruş) olan ve sahada aktif olarak izlenen, yürütülen ya da tamamlanan diğer kritik yatırımların detayları:

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Genelinde Kaldırım Bakım, Onarım ve Asfalt Yama Yapılması: 182.612.500,00 TL (Yüz seksen iki milyon altı yüz on iki bin beş yüz Türk Lirası) bütçeyle çalışmalar devam ediyor.

bütçeyle çalışmalar devam ediyor. Malatya İli Muhtelif Köy Evleri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı 3. Etap 1. Kısım Yapım İşi: 113.744.000,00 TL (Yüz on üç milyon yedi yüz kırk dört bin Türk Lirası) sözleşme bedeli olan mega proje tamamlandı.

sözleşme bedeli olan mega proje tamamlandı. Malatya İli Muhtelif Köy Evleri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı 3. Etap 2. Kısım Yapım İşi: 97.898.900,00 TL (Doksan yedi milyon sekiz yüz doksan sekiz bin dokuz yüz Türk Lirası) bedelli projede çalışmalar devam ediyor.

bedelli projede çalışmalar devam ediyor. Malatya İli Muhtelif Köy Evleri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı 3. Etap 2. Kısım Ek Yapım İşi: 68.948.830,00 TL (Altmış sekiz milyon dokuz yüz kırk sekiz bin beş yüz otuz Türk Lirası) bütçeyle yapımı devam ediyor.

bütçeyle yapımı devam ediyor. Malatya İli Muhtelif Köy Evleri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı 3. Etap 1. Kısım Ek Yapım İşi: 45.983.100,00 TL (Kırk beş milyon dokuz yüz seksen üç bin yüz Türk Lirası) sözleşme bedelli projede imalatlar devam ediyor.

sözleşme bedelli projede imalatlar devam ediyor. Doğanyol (Malatya) 1 Adet Çok Amaçlı Salon Yapım İşi: 31.000.000,00 TL (Otuz bir milyon Türk Lirası) bütçeli projede inşaat devam ediyor.

bütçeli projede inşaat devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Battalgazi, Akçadağ, Doğanşehir İlçelerinde İtfaiye Hizmet Binaları Yapım İşi: 26.000.000,00 TL (Yirmi altı milyon Türk Lirası) bedelle yapımı devam ediyor.

bedelle yapımı devam ediyor. Darende (Malatya) Belediyesi 700 Kw Güneş Enerji Santrali Yapım İşi: 21.619.200,00 TL (Yirmi bir milyon altı yüz on dokuz bin iki yüz Türk Lirası) bedelli proje tamamlandı.

bedelli proje tamamlandı. Battalgazi (Malatya) Çarşıbaşı Projesi 1. Etap Yapım İşi: Sunumda saha fotoğrafları paylaşılan çevre düzenlemesi, yol ve taş duvar imalatlarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen bu son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, depremin ardından şehrin altyapısal olarak hangi aşamada olduğunu gösteren en net resmi verileri ortaya koydu. İller Bankası’nın (İLBANK) hem uluslararası JICA kredileri hem Türk Lirası hem de Avro bazında tahsis ettiği bu devasa bütçe, sadece günü kurtarmaya yönelik değil; kentin gelecek uzun yıllardaki altyapı, çevre ve enerji ihtiyacını karşılayacak niteliktedir