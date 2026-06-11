Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere yazılı ve sözlü mülakat şartı olmaksızın 502 personel alacağını duyurdu. Tamamen 2024 KPSS puan sıralamasına göre yapılacak alımlarda, ilk ilan kılavuzundaki "35 yaşını doldurmamış olmak" şartı, Resmi Gazete’de yayımlanan son dakika düzeltme ilanıyla tamamen kaldırıldı.

15-29 Haziran 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak başvurularda taban puan ise 60 olarak belirlendi.

MALATYA’YA ASLAN PAYI: İŞTE KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR

Bakanlığın şeffaf ve mülakatsız istihdam hamlesinde Malatya’ya önemli kontenjanlar ayrıldı. Kentteki kütüphane, müze ve idari birimlerde görevlendirilecek personellerin unvan dağılımı ve yerine getirmesi gereken özel kriterler ise netleşti.

İşte Malatya’da iş sahibi olmak isteyen adaylar için açılan o kadrolar:

MASA BAŞI GÖREV İÇİN 3 BÜRO PERSONELİ

Bakanlık, Malatya’da istihdam etmek üzere 3 lisans mezunu büro personeli alacak. Adayların İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme fakültelerinden mezun olması ve 2024 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.

4 ERKEK GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Malatya’daki Bakanlık binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla 4 erkek koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Bu kadroya başvuracak Malatyalı adaylarda aranan şartlar ise oldukça sıkı:

-Güvenlik ve Koruma gibi ilgili ön lisans programlarından mezun olmak ve KPSS P93’ten en az 60 almak.

-En az 6 ay daha geçerli silahlı/silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

-Boyun en az 170 cm olması şart. Kilo ise boyun son iki rakamından en fazla 15 kilo fazla, 13 kilo az olabiliyor (Örneğin 180 cm boyundaki bir aday en fazla 95, en az 67 kilo olmalı). Ayrıca vardiyalı çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamalı.

DENEYİM ŞARTIYLA 4 TEMİZLİK GÖREVLİSİ (2 ERKEK, 2 KADIN)

Malatya’da çevre ve bina temizliğinden sorumlu olacak toplam 4 destek personeli istihdam edilecek. Kontenjanlar 2 erkek ve 2 kadın olarak eşit bölündü. Bu kadroya başvuracak lise mezunlarının KPSS P94 türünden en az 60 puan alması ve son 3 yıl içinde fiilen en az 90 gün temizlik işinde çalıştığını e-Devlet barkodlu SGK dökümüyle belgelemesi şart koşuluyor.

TEK HATA BAŞVURUYU YAKACAK

Bakanlık, atama sürecinde torpil veya kayırmanın önüne geçmek için mülakatı tamamen devre dışı bıraktı. Başvurular 15 Haziran'da başlayıp 29 Haziran 2026'da sona erecek. Adaylar sadece e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresini kullanarak dijital ortamda başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla gelen evraklar kesinlikle kabul edilmeyecek.

Başvuru yapacak Malatyalı adayların en çok dikkat etmesi gereken kural ise "Tek Tercih" zorunluluğu. Adaylar sadece tek bir unvan ve tek bir şehir (Örn: Sadece Malatya) seçebilecek. Ayrıca güvenlik kartı veya SGK dökümü gibi belgelerini sisteme eksik ya da okunaksız yükleyenler doğrudan elenecek. Başvuruların bitmesinin ardından, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kazananların asil ve yedek listesi Bakanlığın sitesinden ilan edilecek.