Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Müh. İbrahim Söyler’i ziyaret ederek ilçedeki sağlık yatırımlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Akçadağ Devlet Hastanesi Ek Binası Projesi'nin yapım onay sürecinin tamamlandığı açıklandı.

Ankara'da gerçekleştirilen ziyarette ilçenin sağlık alanındaki ihtiyaçları ve planlanan yatırımlar ele alındı. Başkan Hasan Ulutaş, göreve geldikleri günden bu yana yakından takip ettikleri hastane ek bina projesinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirterek, yapım onayının tamamlandığını memnuniyetle öğrendiklerini ifade etti. Projenin ihale sürecine geçebilmesi için gerekli ödeneğin temin edilmesi noktasında milletvekilleriyle birlikte çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Ulutaş, yatırımı Akçadağ'a kazandırmak için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Hastane ek bina projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte ilçedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması hedeflenirken, Başkan Ulutaş yatırımın Akçadağlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.