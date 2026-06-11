Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü kararlı mücadele, 2026 yılında da meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçmiş döneme kıyasla illegal faaliyetlerde yüzde 78'e varan büyük bir düşüş yaşanırken, adli makamlara sevk edilen organizatörlerin tutuklanma oranında yüzde 22 artış sağlandı.

Malatya'da huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla jandarma ve emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonların detayları şu şekilde:

MALATYA JANDARMA EKİPLERİNİN OPERASYONLARI

Dönem içinde 7 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 10 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde tam 603 düzensiz göçmen ele geçirildi.

MALATYA EMNİYET EKİPLERİ

Kent merkezinde ve uygulama noktalarında 5 operasyona imza attı. Yakalanan 7 organizatörden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 organizatöre adli kontrol uygulandı. Emniyet birimleri 421 düzensiz göçmeni yakalayarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.

Malatya'da yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, 2025 yılındaki veriler (2 operasyon, 3 organizatör, 182 göçmen) geride bırakılarak büyük bir başarıya ulaşıldı. Kent genelinde toplamda 32 operasyon sayısı ve 47 yakalanan organizatör ile kaçakçılık şebekelerinin beli büküldü.

YAKALANAN SUÇLULARIN TUTUKLANMA ORANI YÜZDE 22 ARTTI

Etkin saha baskısı sayesinde illegal geçiş teşebbüsleri yüzde 78 ve yüzde 77 oranlarında azalırken, yakalanan suçluların tutuklanma oranı yüzde 22 arttı.