Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlik ve spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle kent genelinde 4 milyar liralık dev bir bütçeyle hayata geçirilen projelerden biri olan TOKİ Karagöz Spor Kompleksi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bölgedeki büyük bir açığı kapatacak olan dev tesisin inşaat alanında incelemelerde bulunarak müjdeli haberleri ardı ardına sıraladı.

Başkan Sami Er, projenin yapıldığı konumla ilgili dikkat çeken bir detayı paylaştı. Nüfusun oldukça yoğun olduğu Yavuz Selim Mahallesi’nde yer alan ve eskiden kireç ocağı olarak kullanılan atıl alanın, Malatya genelindeki spor tesisleri seferberliğine dahil edildiğini belirtti.

Başkan Sami Er projenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Karagöz bölgesine çok önemli bir spor tesisi kazandırmayı amaçlıyoruz. Burası sadece bir spor salonu değil; yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi ve açık halı sahası ile tam bir kompleks olacak. Ayrıca bölge insanımızın faydalanabileceği sosyal tesisler, park alanları ve geniş bir kütüphane de bu projede yer alıyor."

TOKİ KARAGÖZ SPOR KOMPLEKSİ İÇİNDE NE VAR?

Bölge halkının ve gençlerin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan dev kompleks, zengin içeriğiyle dikkat çekiyor:

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Çok Amaçlı Spor Salonu ve Açık Halı Saha

Gençlik Merkezi ve Bölgeye Hitap Edecek Büyük Kütüphane

Sosyal Tesisler ve Kamelyalı Park Alanları

Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası

Çocuk Oyun Alanları ve Bebek Bakım Alanları

Başkan Er, ailelerin de unutulmadığını vurgulayarak, "Anneler, babalar çocuklarını spora getirdiklerinde bebek bakım alanları ve sosyal tesisler sayesinde güven ve huzur içinde vakit geçirebilecekler" dedi.

TOPRAK KAYMASI TEHLİKESİNE KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Projenin sadece üst yapısına değil, zemin güvenliğine de büyük önem veriliyor. Alanda yürütülen zemin güçlendirme çalışmalarına değinen Başkan Sami Er, toprak kayması riskine karşı ankraj ve şev (eğimli toprak basamağı) çalışmalarının titizlikle yapıldığını, bu güvenli alanın üzerine yürüyüş yolları ve seyir terasları inşa edileceğini müjdeledi.

"Malatya’yı spor ve kütüphaneler şehri yapma" vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Sami Er, açılış için belirlenen tarihi öne çektiklerini şu sözlerle duyurdu:

"Söz verdiğimiz gibi Malatya’yı kütüphaneler ve spor şehri yapma hedefimize ulaşmış durumdayız. Şehrin dört bir yanında inşaatlarımız yükseliyor ve birçoğu yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. TOKİ Karagöz Spor Kompleksimizin de belirlenen tarihten önce bitirilmesini hedefliyoruz. İnşallah yıl sonunda bu dev tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."