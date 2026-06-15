Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve uzun süre devam eden yağışlar, kayısı bahçelerinde nem oranını artırarak fungal (mantari) hastalıkları tetikledi.

Üreticilerin normal sezona göre çok daha fazla mesai harcamak zorunda kaldığını belirten ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek,

"Bu yıla münhasır yağışların uzun süre devam etmesi nedeniyle özellikle fungal hastalıklar dediğimiz monilya, çil, yaprak delen hastalığı için birden fazla uygulama yapmak zorunda kaldılar çünkü nem çok yüksekti ama normal takvimde 2 uygulama çiçek döneminde monilya için 2 uygulama da yaprak delen, çil hastalığı için meyveler belirli bir aşamaya yani zeytin büyüklüğüne geldikten sonraki süreçte yapılan bir uygulama. Şu içerisinde bulunduğumuz dönemde özellikle yağmurlar hala devam ediyor zaman zaman bazı bölgelerde ilaçlamalar tekerrür etmek zorunda kalıyor."

İfadelerine yer verdi.

"HAZİRAN SONU HASAT BAŞLIYOR: KALINTI BIRAKMAYAN İLAÇ KULLANIN!"

Yağışların sürmesi nedeniyle bazı bölgelerde ilaçlama işlemlerinin tekrarlanmak zorunda kaldığına dikkat çeken Fevzi Çiçek, yaklaşan hasat dönemi öncesinde kalıntı riskine karşı kırmızı alarm verdi. Yanlış ilaç seçiminin ihracatta ve iç piyasada büyük kayıplara yol açabileceğini hatırlatan Çiçek, üreticilere şu kritik çağrıda bulundu:

"Yalnız üreticilerimiz özellikle kalıntı bırakmaması, kalıntı kalmaması çünkü hasada doğru yaklaşıyoruz, haziran sonu temmuz başı gibi hasada başlanacak, kalıntı bırakmayan bitki koruma ilaçları kullanmaları çok çok önemli."

Uzmanlar, haziran sonu ve temmuz başı itibarıyla başlayacak olan kayısı hasadı öncesinde üreticilerin mutlaka reçeteli ve etki süresi kısa, kalıntı riski barındırmayan bitki koruma ürünlerine yönelmesi gerektiğinin altını çiziyor.