Malatya’da gece saatlerinde bir deprem kaydedildi. İşte detaylar:

YEŞİLYURT (Yalınkaya): Saat 04:31 | Şiddet: 0.6 | Derinlik: 29.9 km

Malatya’daki depremin oldukça düşük şiddette olduğu ve herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE GENELİNDE DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son verilere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca küçük ve orta ölçekli depremler kaydedilmeye devam ediyor. Uzmanlar, bu tür düşük şiddetli sarsıntıların aktif fay hatları üzerinde görülen normal sismik hareketlilik kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, deprem konusunda vatandaşların yalnızca resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Olası bir deprem anında afet ve acil durum ekiplerinin yönlendirmelerine uyulmasının önem taşıdığı ifade ediliyor.