Bugünkü Resmî Gazete sayısı yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yönetmelikler ve ilan bölümü kapsamında çeşitli düzenleme ve duyurular yer aldı.
Özellikle Bahçeşehir Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi'ne ilişkin yönetmelik düzenlemeleri dikkat çekti.
YÖNETMELİKLER
Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliklere göre;
– Bahçeşehir Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı.
– Sabancı Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.
İLÂN BÖLÜMÜ
Resmî Gazete’nin ilan bölümünde ise;
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
yer aldı.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.