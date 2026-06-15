Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, eski şehir surlarının hemen dışında ve şırıl şırıl akan Derme Kanalı’nın kenarında zamana direnen muazzam bir yapı yükseliyor: Akminare Camii. Toplamda 368 metrekarelik bir alan üzerine kurulan bu tarihi cami, hem mimari yapısıyla hem de mistik atmosferiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kare planlı bir mimariye sahip olan Akminare Camii, heybetli tek bir kubbe ile örtülü. Caminin harim (ana ibadet) bölümünü kapatan bu kubbe, dışarıdan bakıldığında sekizgen bir kasnak üzerine oturuyor. Mimari dehası ise detaylarda gizli; kasnağın kuzey, güney, doğu ve batı yönlerine açılan sivri kemerli pencereler, gün ışığının içeriye muazzam bir şekilde süzülmesini sağlıyor.

ADINI ALDIĞI MİNARENİN İLGİNÇ ÖZELLİĞİ

Caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ana binadan bağımsız olarak kuzeyde yükselen minaresi. Yapıya adını veren bu minarede ve kuzey cephede düzgün kesme taş işçiliği göze çarpıyor. Ancak zaman içinde yapılan restorasyonlar, yapının karakterine farklı dokunuşlar eklemiş. Caminin diğer cephelerinde ve kubbe kasnağında son onarımlardan kalan moloz taşlar kullanılmış durumda. Duvarların üst kısmını ise dışa doğru hafifçe taşan estetik bir kesme taş saçak silmesi süslüyor.

Caminin bugün cemaati karşılayan son cemaat revakı ve avlusunda yer alan şadırvan, yapının orijinal halinde bulunmuyor. Bu bölümler, son dönemlerde yapılan onarımlarla camiye dahil edilmiş.

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİNDEN BİR YADİGAR

Peki, bu büyüleyici cami tam olarak ne zaman ve kim tarafından yapıldı? Caminin harim kapısının üzerinde yer alan ve günümüze kadar korunan inşa kitabesi, tüm gerçeği gözler önüne seriyor. Kitabeye göre Akminare Camii; Yavuz Sultan Selim zamanında, Zaim Yusuf oğlu Himmet Bey tarafından Hicri 980, Miladi 1572 tarihinde inşa ettirilmiş.

Yüzyıllardır ayakta kalan ve Malatya'nın kültür hazinelerinden biri olan Akminare Camii, hem tarih meraklılarını hem de huzur arayan ziyaretçilerini Battalgazi'de bekliyor.