İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan 19 bin 96 personelin yeni görev yerlerinin belirlendiğini açıkladı. Ataması yapılan personelin bin 528’ini amirler, 17 bin 568’ini ise polis memurları oluşturuyor.

Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2026 yılı genel atama dönemine ilişkin gelişmeyi resmî sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Göreve başlayan personele başarılar dileyen Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında bin 528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik. Her biri milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olsun.”