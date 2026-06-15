Malatya'da depremin yaralarını sarmak amacıyla Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ deprem konutlarında inşaat çalışmaları ve anahtar teslim süreçleri başarıyla tamamlandı. Hak sahiplerinin taşınmasıyla birlikte bölgede yaşam başladı. Ancak yaşamın başlamasıyla birlikte, gözler bölgedeki gayrimenkul piyasasına çevrildi. Malatya Çamurlu TOKİ konutlarında kiralık ve satılık daire fiyatları ne kadar? İşte bölgedeki emlak piyasasını hareketlendiren o rakamlar...

KİRALIK DAİRE FİYATLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Çamurlu TOKİ konutlarının tamamlanması, Malatya'daki kiralık daire arzına önemli bir nefes aldırırken fiyat dengelerini de doğrudan etkiledi. Bölgedeki hareketliliği değerlendiren Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, merakla beklenen kiralık daire fiyatlarını paylaştı.

Başkan Ali Özgül, Çamurlu TOKİ’de bulunan kiralık daire fiyatlarının 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösterdiğini belirtti.

ÇAMURLU TOKİ’DE SATILIK DAİRE FİYATLARI NE KADAR?

Kira fiyatlarının yanı sıra, yatırımlık veya oturumluk ev arayanların en çok araştırdığı konu ise satılık daire bedelleri oldu. Popüler ilan sitelerinden (sarı sayfalar) edinilen güncel piyasa verileri, bölgedeki konut değerlerini gözler önüne serdi.

Sarı sayfalardaki ilan verilerine göre; Malatya Battalgazi Çamurlu TOKİ konutlarında satılık dairelerin fiyatı 2 milyon TL bandında seyrediyor. Depreme dayanıklı yapısı ve yeni çehresiyle dikkat çeken mahallede, bu fiyatların arz-talep dengesine göre nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu oldu.