Kızı Elif Sofya'yı henüz 40 gün önce kaybeden usta ismin ölüm nedeni, kaç yaşında olduğu ve hayat hikayesi arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. Panter Emel kimdir, Emel Yıldız nereli, oynadığı filmler neler ve cenazesi ne zaman kaldırılacak? İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Türk sinemasına yıllarını veren usta oyuncu Emel Yıldız, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi meslektaşı Tuna Arman sosyal medya hesabından duyurdu. Arman'ın "Panter Emel'i kaybettik, 40 gün önce kızını kaybetmişti" şeklindeki paylaşımı sonrası on binlerce kişi usta oyuncunun hayatına dair detayları araştırmaya başladı. Özellikle Emel Yıldız neden öldü, hastalığı neydi ve Panter Emel aslen nereli gibi sorular internette yoğun şekilde aratılıyor. Usta oyuncunun vefatı sadece Yeşilçam tutkunlarını değil, tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Evlat acısına dayanamadığı konuşulan Yıldız'ın ardında bıraktığı hüzünlü hikaye okuyanların yüreğini burktu.

PANTER EMEL (EMEL YILDIZ) KİMDİR, ASLEN NERELİ?

18 Mayıs 1941 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya gelen Emel Yıldız, henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren başarılı isim, ortaokulu bitirdikten sonra müzik ve sahne sanatları üzerine özel eğitimler aldı. Yeteneği kısa sürede fark edilen Yıldız, 1959 yılında "Feryat" filmiyle sinema dünyasına ilk adımını attı. Özellikle 1990'lı yıllarda Yeşilçam'ın pek çok sevilen yapımında kamera karşısına geçti. Hayvanlara olan sevgisi ve haklarını savunmadaki cesur tavırları nedeniyle halk arasında "Panter Emel" olarak hafızalara kazındı.

EMEL YILDIZ'IN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncunun vefat haberiyle birlikte ortaya çıkan bir diğer acı gerçek ise okuyanları derinden sarstı. Emel Yıldız'ın kızı Elif Sofya, annesinden yalnızca 40 gün önce hayata veda etti. Kızının vefatından kısa bir süre sonra yaşamını yitiren usta oyuncunun ardından meslektaşı Tuna Arman duygu dolu bir veda mesajı yayınladı. Arman mesajında, "Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok" sözleriyle büyük üzüntüsünü dile getirdi.

EMEL YILDIZ CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

Sanat camiasını yasa boğan bu acı kaybın ardından, gözler usta oyuncuya edilecek son vedaya çevrildi. 85 yaşında aramızdan ayrılan usta ismin cenaze programı belli oldu. Emel Yıldız'ın naaşı, yarın öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Törene sinema dünyasından birçok ismin ve sevenlerinin katılması bekleniyor.

EMEL YILDIZ OYNADIĞI FİLMLER NELER?

Kariyeri boyunca birbirinden değerli projelere imza atan usta ismin rol aldığı yapımlar bugün bile sinemaseverler tarafından ilgiyle izleniyor. Emel Yıldız'ın öne çıkan filmleri arasında şunlar yer alıyor:

Mustafa

Yeşil Köşkün Lambası

Cilalı İbo

Perili Köşkte

Dişi Kurt