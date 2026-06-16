Malatya'da deprem konutları ve altyapı projelerini denetlemek üzere Doğanşehir ilçesinde geniş kapsamlı bir inceleme programı yürüten devlet erkanı, programın en anlamlı durağında şehit ailesi ve şehit kabriyle buluştu. Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçeye bağlı Örencik Mahallesi'ne giderek 26 Haziran 1992 tarihinde şehit olan kahraman asker J. Er Nurettin Dalkılıç’ın aziz hatırasını dualarla yâd etti. Protokol üyelerin şehit ailesinin evine vefa ziyareti gerçekleştirdi.

AYAKTA DURMADI, MEZAR BAŞINDA DİZ ÇÖKTÜ

Doğanşehir programı kapsamında şehit asker Nurettin Dalkılıç’ın Örencik Mahallesi’ndeki kabri ziyaret edildi. Paylaşılan fotoğraflarda, Vali Seddar Yavuz'un mermer kabir başında ayakta durmak yerine diz çökerek saygıda bulunduğu ve ellerini önünde birleştirerek şehidin ruhuna Fatiha okuduğu görüldü. Sosyal medyada takdir toplayan ve binlerce beğeni alan bu duruş, Malatya halkı tarafından şehide ve maneviyata gösterilen derin saygının bir nişanesi olarak yorumlandı.

ŞEHİT AİLESİNE AY-YILDIZLI BAYRAK EMANETİ

Mezarlık ziyaretinin ardından heyet, şehit Dalkılıç'ın anne ve babasının ikamet ettiği köy evine geçti. Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur şehit ailesine çerçevelenmiş Türk bayrağı takdim etti. Şehit anne ve babasının elleriyle kavradığı ay-yıldızlı bayrak teslimi sırasında duygusal bir fotoğraf da çekildi.

VALİ YAVUZ'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Vali Yavuz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte Doğanşehir Örencik Mahallesi’nde, vatan uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz J. Er Nurettin Dalgıç’ın kabrini ziyaret ederek aziz hatırasını dualarla yâd ettik. Ziyaretimizin ardından şehidimizin bizlere emaneti kıymetli ailesiyle bir araya gelerek hasbihal ettik. Şehidimizin makamı âli mekanı cennet olsun.”