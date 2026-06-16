3'üncü Lig'de sezon öncesi Karşıyaka'nın yeni yönetimi ilk iş olarak sözleşmesi biten Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'le masayı oturmayı planlarken, birçok teklif alan tecrübeli teknik adam da yönetimi bekliyor. Kaf-Kaf'a geçen sezon Play-Off oynatan Basatemür'ü Karacabey Belediyespor'un ardından Malatya Yeşilyurt SK ve Çorluspor 1947 de takımın dümeninde görmek istiyor. Ç

orlu ekibinin yönetiminin tecrübeli teknik direktörle görüşmek için İzmir'e geldiği öğrenildi. Burhanettin Basatemür ise önceliğini Karşıyaka'da kalmaya veriyor. Basatemür, sözleşmesi biten futbolcularını da kendisini beklemelerini söylüyor. Yeşil-kırmızılılarda yeni futbol şube yönetimi eski başkanlar Cenk Karace ve Azat Yeşil'i ziyaret ederek bütçe oluşturmak için destek isteyecek.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Karşıyaka'da Yiğit Tusder başkanlığındaki yeni yönetim ilk toplantıda görev dağılımını da yaptı. Kaf-Kaf'ta Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Ali Yüceışık, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Genco Karaman, Genel Sekreter Tolga Özüm, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk İşleri Sorumlusu

Mustafa Tugay Alp, Futbol Şube Başkanı Fatih Bilgilier, Voleybol Şube Başkanı Onur Güner,

Eskrim Şube Başkanı Oğulkan Avcı oldu. Ercan Acar, Mahmut Ökte ve Ömer Ulaş Kırım, genel denetlemeden sorumlu olacak.

Futbol şubede Melih Oktay ile Serhat Akkaya da görev alacak. Deniz Irmak ve Oğulcan Avcı amatör şube ve şubeleşmeden sorumlu, Bahattin Gümrükçü tesisleşmeden sorumlu, Can Yaya ile İlter Köseoğlu tesis ve idari işlerden sorumlu oldu. Cüneyt Başak bürokrasi ve kamu kurumlarından sorumlu olarak Ankara temsilciliğini üstlenecek. Ömer Faruk Yılmaz AR-GE, İsmail Hacıoğlu dijital dönüşüm ve yapay zeka, Engin Ceylan, Erkan Fidanboy, Haldun Metinler, İbrahim Ozan Erol ile Osman Hisarcıklıoğlu ise reklam, sponsorluk ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyeleri seçildi.