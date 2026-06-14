A Milli Futbol Takımımızın, Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası ilk grup maçı, tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da büyük bir heyecanla takip edildi. Malatya'da vatandaşlar, milli heyecanı birlikte yaşamak için 100. Yıl Parkı’na akın etti. Alanı hınca hınç dolduran muhteşem kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla dev ekran başında tek yürek oldu ve ilk dakikadan itibaren Bizim Çocuklar'a büyük bir coşkuyla destek verdi.

Kanada’da oynanan müsabakada ise millilerimiz istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı. Maçın 27. dakikasında Avustralya, Nestory Irankunda'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya daha arzulu başlayan Ay-Yıldızlılar, 57. dakikada Arda Güler'in tehlikeli serbest vuruşu ve 72. dakikada Zeki Çelik'in pozisyonuyla beraberliğe çok yaklaşsa da Avustralya kalecisi Beach’i geçemedi. Dakikalar 75’i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Connor Metcalfe, ceza yayından attığı sert şutla fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti: 2-0.

MALATYA TEK YÜREK

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, turnuvaya şanssız bir mağlubiyetle başlayarak ilk maçında puanla tanışamadı. Sahadaki sonuç Malatya 100. Yıl Parkı’nı dolduran binlerce vatandaşı ve tüm Türkiye’yi üzse de taraftarların milli takıma olan inancı sarsılmadı. Maç sonunda ortak mesaj netti: "Bugün maalesef olmadı ama Paraguay maçında yine meydanlarda olacağız." Turnuva boyunca tüm Türkiye meydanları doldurarak millilere omuz omuza destek vermeye devam edecek.