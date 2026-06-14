Küresel piyasalardaki hareketlilik yerel piyasalarda çarpan etkisi yaratmaya devam ediyor. Ons altının pazar gününe 4 bin 219 dolar seviyesinde, güçlü bir dirençle başlaması Malatya iç piyasasına doğrudan yansıdı. Haftanın son gününde birikimini değerlendirmek, düğün hazırlığı yapmak ya da elindeki altını nakde çevirmek isteyen vatandaşlar, Malatya Kuyumcular Odası’ndan (MKO) gelen canlı verileri takibe aldı.

14 Haziran 2026 Pazar sabahı itibarıyla Malatya piyasasında en çok dikkat çeken unsur, altın çeşitlerinin alış ve satış fiyatları arasındaki makas aralığının açılması oldu. Özellikle Cumhuriyet 2.5 altın ve Ata lira gibi büyük ölçekli yatırım araçlarında alım-satım farkı zirveyi gördü. Kuyumcu esnafı, pazar günü olması sebebiyle fiyatların oda tarafından tavsiye edilen bu listeler üzerinden işlem gördüğünü belirtiyor.

İşte mobil kullanıcıların rahatça inceleyebilmesi için Malatya Kuyumcular Odası’ndan alınan en güncel, pazar günü fiyat listesi:

MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI LİSTESİ (14 HAZİRAN 2026)

Cumhuriyet 2.5 Altın (En Yüksek Makas Aralığı)

Alış Fiyatı: 101.400 TL

Satış Fiyatı: 105.700 TL (Alım ve satım arasındaki fark tam 4.300 TL olarak dikkat çekiyor)

Ata Lira

Alış Fiyatı: 41.720 TL

Satış Fiyatı: 43.490 TL (Alım ve satım arasındaki fark: 1.770 TL)

Liralık Altın

Alış Fiyatı: 40.560 TL

Satış Fiyatı: 42.280 TL

Yarım Altın

Alış Fiyatı: 20.280 TL

Satış Fiyatı: 21.140 TL

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 10.140 TL

Satış Fiyatı: 10.570 TL (Küçük yatırımcının gözdesi çeyrek altında pazar günü satış fiyatı 10.500 TL barajını aştı)

22 Ayar Bilezik

Alış Fiyatı: 5.780 TL

Satış Fiyatı: 6.210 TL

24 Ayar Altın (Has Altın)

Alış Fiyatı: 6.290 TL

Satış Fiyatı: 6.490 TL

14 Ayar Altın

Alış Fiyatı: 3.550 TL

Satış Fiyatı: (Canlı panoda pazar günü itibarıyla satış fiyatı güncellenmemiştir)

Piyasa uzmanları, serbest piyasadaki bu makas aralıklarının hafta sonu likidite beklentileri ve ons altının küresel seyrinden kaynaklandığını ifade ediyor. Malatya'da altın ticareti yapacak vatandaşların anlık canlı ekran verilerini takip ederek hareket etmeleri öneriliyor.