Sosyal politikalarda teknoloji ve şefkat odaklı yeni bir çağ resmen başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilen Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, tarihi kararlara sahne oldu. Kamuda engelli istihdamından evde bakım yardımı rakamlarına kadar milyonları ilgilendiren güncel verileri paylaşan Bakan Göktaş, sosyal hizmetlerde yapay zeka destekli devrim niteliğindeki yeni eylem planını kamuoyuna duyurdu.

BAKIM MERKEZLERİNDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERA İZLEME SİSTEMİ

Bakanlık, engelli vatandaşların güvenliği ve yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için geleceğin teknolojisini devreye aldı. Türkiye genelindeki 446 bakım merkezinde yatılı hizmet alan 39 bin 466 engelli birey için yapay zeka destekli kamera izleme sistemi aktif olarak uygulanmaya başlandı.

Bakan Göktaş, yapay zekanın sadece denetimle sınırlı kalmayacağını, engellilerin günlük yaşamını kolaylaştıracak yeni politikalar üretmek üzere "Yapay Zeka, Destek Teknolojileri ve Engellilik Alt Çalışma Grubu" kurulacağını açıkladı. Ayrıca küresel krizlerin etkilerini azaltmak amacıyla iklim değişikliğinin engelli bireyler üzerindeki etkilerini inceleyecek ayrı bir çalışma grubu daha kuruluyor.

518 BİN AİLEYE AYLIK 13 BİN 878 TL EVDE BAKIM YARDIMI

Sosyal devlet hamlelerinin en somut göstergesi olan Evde Bakım Yardımı'nda güncel aile sayısı ve bütçe netleşti. Bakan Göktaş'ın paylaştığı verilere göre:

Destek Alan Aile Sayısı: 518 bin 313 aile

518 bin 313 aile Aylık Ödeme Tutarı: 13 bin 878 TL

13 bin 878 TL Toplam Sağlanan Destek: 268 milyar liranın üzerinde

Engelli bireylerin kendi aile ortamlarında, huzur ve güven içinde yaşamalarını hedeflediklerini belirten Göktaş, 145 Umut Evi’nde de 497 engelli vatandaşa ev konforunda bakım sağlandığını, 2026 yılı sonuna kadar 5 yeni engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinin daha hizmete açılacağını müjdeledi.

KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMI TAM 15 KAT ARTTI!

Ekonomik hayata katılımın önemine dikkat çeken Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kamudaki istihdam seferberliğinde gelinen noktayı gözler önüne serdi. Şubat ayında yapılan son atamalarla birlikte, 2002 yılından bugüne kadar kamuda göreve başlayan toplam engelli memur sayısının 82 bin 907'ye ulaştığını belirten Göktaş, "Kamuda engelli istihdamında tam 15 kat artış sağladık" diyerek üretkenliği ve özgüveni destekleyen politikaların süreceğini vurguladı.

OTİZMLİ BİREYLERE VE AİLELERİNE DANIŞMANLIK DESTEĞİ GENİŞLİYOR

"Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu kapsamında aile odaklı hizmetlerin tüm Türkiye'ye yayılacağını ifade eden Bakan Göktaş, otizmli bireylere yönelik özel çalışmalara da değindi. 18 ilde 3 bin 808 aileye sağlanan bireysel sosyal hizmet danışmanlığı modelinin, bu yıl içerisinde 16 ilde daha hayata geçirilerek kapsayıcılığın artırılacağı belirtildi.