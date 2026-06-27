İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Doğru Bilgi, Güvenli Gelecek İçin Gençlik Katılım Zirvesi" (K154 Projesi), gençlerin demokratik hayata katılımını ve yalan haberle mücadele yeteneklerini geliştirmeyi amaçladı. Etkinliğe; İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Proje Koordinatörü Öğr. Grv. Dr. Hasan Toman, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fidan, Gazeteciler Kemal Öztürk, Mustafa Ekici ve Burak Altun ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

GENÇLER KARAR ALMA SÜREÇLERİNE DAHİL EDİLİYOR

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Öğr. Grv. Dr. Hasan Toman, projenin gençlerin yaygın öğrenme yoluyla sivil hayata katılmasını amaçlayan bir hareketlilik faaliyeti olduğunu belirtti. Toman, gençlerin karar alma mekanizmalarına dâhil olmasını ve fikirlerinin önemsenmesini hedeflediklerini ifade etti.

DİJİTAL TEKELE KARŞI YERLİ SOSYAL MEDYA ÇAĞRISI

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Propaganda, Medya ve Algı Yönetimi Forumu"nda dijital medyanın sorunları ele alındı. Gazeteci Kemal Öztürk, dünyadaki medya tekelleşmesine ve dijital devrime vurgu yaparak şunları söyledi:

“2011 yılı dünyada dijital devrim diye bir şey oluyor ve biz bunun çok da farkında değildik. Eskiden Anadolu Ajansı yazmışsa doğrudur diye bir algı vardı. Şimdi ise bambaşka bir tekel ile karşı karşıyayız. Bugün internet kullanıcılarının yüzde 98'i Google kullanıyor ve büyük şirketlerin tamamı Amerikan şirketi. Bir gün ABD ile kavga ederseniz ne olur? Bunu Filistin ve İran örneklerinde gördük. İsrail karşıtı cümleleri gördüğü her hesabı görünmez hale getiren bir sansür mekanizması işliyor.” Türkiye 5G’ye geçti, Akçadağ halen telefon çeksin diye direklere tırmanıyor İçeriği Görüntüle

Yapay zekânın habercilikteki etkisine de değinen Öztürk, ifadelerini şu sözlerle sürdürdü:

"Savaştığın ülkenin iletişim araçlarını kullanarak kendi tezini anlatmak zorundasın. Bu büyük bir manipülasyonu beraberinde getiriyor. Artık bizim kendi sosyal medyamızı, kendi platformlarımızı ve kendi araçlarımızı kurmamız gerekiyor. Bu problemi geleceğin iletişimcileri olan sizler çözeceksiniz."

“YANLIŞ BİLGİ YAYMAK, ATTIĞINIZ KURŞUNDAN FARKLI DEĞİLDİR”

Zirvede ele alınan başlıklardan biri de kriz anlarında yayılan yalan haberlerin etkisiydi. Gazeteci Mustafa Ekici, afet ve kriz dönemlerinde doğru bilginin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Kriz ve afet anları insanların en küçük bilgi kırıntısına bile ihtiyaç duyduğu anlardır. Bu anlarda doğru bilgiye erişim neredeyse hayati bir meseledir. Dezenformasyonun oluşturduğu kargaşa, depremin veya afetin etkisini çarparak artırıyor. Örneğin baraj patladı haberleri hem ciddi korkular oluşturdu hem de devletin ve yardım kuruluşlarının odağını dağıtarak enkaz altındaki insanlara ulaşılmasını geciktirdi."

Habercilik etiği konusunda gençlere uyarılarda bulunan Ekici, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Habercilikte hız kışkırtıcı bir şeydir ancak doğruluk her zaman hızın önünde gelmelidir. Mağdurların, ağlayan bir annenin veya bir çocuğun özel hallerine dikkat etmek zorundayız. Her şeyden önce haberci olarak değil, insan olarak bakmalıyız. Önce insanız, sonra haberciyiz. Yanlış bilgi yaymak, attığınız kurşundan farklı değildir."

GENÇLERDEN POLİTİKA ÖNERİ METNİ ÇIKTI

Programın son bölümlerinde Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fidan ve Gazeteci Burak Altun tarafından "Eğitim ve Algı Yönetimi" ile "Siyasal Yönetimler ve Propaganda" konularında bilgiler aktarıldı. Gençlerin sorularıyla mevcut konuların konuşulduğu ve sosyal medyada dezenformasyonla mücadelenin tartışıldığı zirvenin sonunda, düzenlenen atölye çalışması neticesinde gençlerin görüşleri doğrultusunda bir politika öneri metni oluşturuldu.