Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrası hak sahibi kabul edilen ve noter kurasıyla evleri belirlenen vatandaşlar için çok kritik bir resmi duyuru yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından altyapısı tamamlanan konutların teslim süreci resmiyet kazandı.

Son Gün 17 Temmuz 2026. Açıklamaya göre 27 Aralık 2025 tarihi ve öncesinde çekilen kuralarda konutları belirlenen ve borçlandırma işlemlerini tamamlayan Malatyalı depremzedelerin, yasal 45 günlük süre içinde anahtarlarını teslim alması gerekiyor.

03 Haziran 2026 ile 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında konutunu teslim almayan vatandaşların hak sahiplikleri tamamen iptal edilecek.

ANAHTAR TESLİM ŞARTLARI NELER?

Malatya'da anahtarını teslim alacak vatandaşların şu şartları taşıması gerekiyor:

7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olmak,

Noter kurasıyla adına konut çıkmış olmak,

Borçlandırma işlemlerini (ilan süresi dahil) eksiksiz tamamlamış olmak.

Malatya'da mağduriyet yaşamak istemeyen ve borçlanmasını yapmış tüm hak sahiplerinin, 17 Temmuz 2026 tarihine kadar Malatya AFAD merkezine giderek konutlarını teslim almaları önemle duyuruldu.