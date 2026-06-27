Malatya’da çetin arazi şartlarında 7/24 görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, hafızalardan silinmeyecek başarılı bir operasyona daha imza attı. Pütürge ilçesinden hastaneye sevk edilen hamile bir kadının doğum sancıları, kentin en yüksek ve en zorlu geçitlerinden biri olan Kubbe Dağı mevkiinde tavan yapınca adeta can pazarı yaşandı. Hastaneye yetişmenin imkansız olduğunu anlayan kahraman sağlık çalışanları, soğukkanlılıklarını koruyarak hareket halindeki ambulansta acil doğum protokolünü başlattı.

PÜTÜRGE YANDERE MAHALLESİ’NDE BAŞLAYAN SANCILI YOLCULUK

Heyecan dolu olay, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Yandere Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde aniden doğum sancıları başlayan hamile kadının yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından hızla kırsal mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, hamile kadını ambulansa alarak Malatya merkezdeki tam teşekküllü bir hastaneye ulaştırmak üzere yola çıktı. Ancak yolculuk, planlandığı gibi sakin ilerlemedi.

AMBULANS SANİYELER İÇİNDE DOĞUMHANEYE ÇEVRİLDİ

Ambulans, Malatya yolunun en kritik noktası olan Kubbe Dağı mevkiine geldiğinde hamile kadının sancıları dayanılmaz bir boyuta ulaştı ve doğum eylemi resmen başladı. Bebeğin yolda dünyaya geleceğini anlayan profesyonel 112 ekipleri, hemen aracı güvenli bir noktaya çekerek kısıtlı alanda tıbbi hazırlıkları tamamladı. Kubbe Dağı'nın eteklerinde, ambulans içerisinde gerçekleştirilen başarılı müdahalenin ardından dünyalar tatlısı bir kız bebek çığlıklarla hayata gözlerini açtı.

ANNE VE KIZ BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dağ yolunda gerçekleşen ve adeta zaman karşı verilen mücadeleyle sonuçlanan doğumun ardından, ambulanstaki sağlık personeli anne ve yeni doğan kız bebeğin ilk muayenelerini ve hayati kontrollerini olay yerinde yaptı. Göbek bağı güvenle kesilen ve ilk bakımları ambulans içerisinde tamamlanan anne ile talihli bebek, daha sonra ileri tetkik ve bakım için güvenli bir şekilde Malatya'daki sağlık kuruluşuna nakledildi. Hastaneden alınan son bilgilere göre, hem annenin hem de kız bebeğin sağlık durumunun son derece iyi olduğu öğrenildi. Zorlu şartlarda bir canı daha sağlıkla dünyaya getiren Malatya 112 ekiplerinin bu başarısı yerelde büyük takdir topladı.