Depremin izlerini silmek ve geleceğin modern Malatya’sını inşa etmek adına ulaşımda devrim niteliğinde bir adım atıldı. 6 Şubat depremleri sonrasında kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla karar verilen hafif raylı sistem projesinde en büyük bürokratik engel aşıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hafif raylı sistem projesinin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından onaylandığı müjdesini paylaşmıştı.

AYGM Onayı Tamam! Peki Şimdi Ne Olacak?

Projenin teknik ve bürokratik onay süreci AYGM tarafından tamamlanarak yeşil ışık yakıldı. Dev projenin fiilen hayata geçmesi ve yapım sürecinin başlaması için gözler artık Ankara'ya çevrildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, projenin yatırım programına alınması ve finansman süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özel bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Bu kritik görüşmenin ardından dev bütçeli proje için ilk kazmanın vurulması bekleniyor.

Deprem Sonrası Genişletilen Caddelerin Ortasından Geçecek

Hafif raylı sistemin şehir merkezindeki güzergâh planlaması, deprem sonrasındaki yeni imar vizyonuna göre şekillendirildi. Proje; afet sonrasında yeniden inşa çalışmaları kapsamında 30 metre genişliğe ulaştırılan İnönü ve Kışla caddelerinin tam ortasından geçecek. Bu sayede hem estetik bir şehir meydanı görüntüsü elde edilecek hem de şehir merkezindeki trafik yoğunluğu minimuma indirilecek.

Malatya Hafif Raylı Sistem Güzergâhı: İlk Etapta Hangi Duraklar Var?

Dev proje Çöşnük Kavşağı’ndan start alacak. Buradan hareket eden raylı sistem hattı, sırasıyla Mehmet Buyruk Caddesi, Kışla Caddesi ve İnönü Caddesi güzergâhını takip ederek MAŞTİ’ye (Otogar) ulaşacak. Yolculuğun devamında ise hat, Yüzakı Caddesi ve Tecde bölgesine bağlanarak rotasını tamamlayacak. Ayrıca proje, deprem konutlarının yer aldığı İkizce bölgesini de kapsayacak şekilde uzatılacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Malatya'da toplu taşıma standartları çağ atlayacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde İnönü Üniversitesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İkizce Deprem Konutları arasında yaşanan yoğunluk, raylı sistemin devreye girmesiyle birlikte tarih olacak. Şehir, çevre dostu ve hızlı ulaşımla buluşacak.