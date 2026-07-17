Malatya’da kadınların üretime ve ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi, hizmet ağını büyütüyor. Gazi İlkokulu yanındaki mevcut satış noktasının ardından kooperatif, ikinci şubesini Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Trafik Park Sosyal Tesisleri’nde hizmete açtı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın göreve gelmesinin ardından öncelik verdiği sosyal projelerin başında gelen kadın kooperatifi, bu yeni adımla hem kadın istihdamına katkı sağlamayı hem de Malatya’nın zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Menüde Yok Yok: İşte Malatya'nın Geleneksel Tatları

Trafik Park Sosyal Tesisleri’nde oluşturulan yeni hizmet alanında, kadınların el emeğiyle hazırladığı geleneksel Malatya yemekleri günlük ve taze olarak sunuluyor. Dileyen vatandaşların yerinde tüketebileceği, dileyenlerin ise paket veya kilogram usulüyle evine götürebileceği zengin menüde şu lezzetler yer alıyor:

Analı kızlı ve Kiraz yaprağı sarması

Polat köftesi ve geleneksel yaprak sarması

Ev yapımı mantı ve günlük çiğ köfte

Yöresel kömbe ve gendime yoğurtlu çorba

Zengin meze çeşitleri, kahvaltı ürünleri, taze gözleme ve unlu mamuller

Trafik Park Şubesi Hangi Saatlerde Açık?

Yeni hizmet noktası hakkında bilgi veren Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi Sorumlusu Asiye İleri, tüm Malatyalıları ve kenti ziyaret eden misafirleri bu lezzet durağına davet etti. Üretimin sabahın erken saatlerinde başladığını belirten İleri, çalışma düzenini şu sözlerle aktardı:

"Sabah erken saatlerde hazırladığımız taze poğaça ve unlu mamulleri Gazi İlkokulu yanındaki ilk satış noktamıza ulaştırıyoruz. Yeni açtığımız Trafik Park Sosyal Tesisleri’nde ise saat 10.00'dan 23.00'e kadar kesintisiz hizmet veriyoruz. Özellikle yaz akşamlarında serin ortamıyla öne çıkan tesisimizde, vatandaşlarımızı bu eşsiz yöresel lezzetleri tatmaya bekliyoruz."