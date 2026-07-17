Deprem felaketinin ardından küllerinden doğmaya çalışan Malatya’da, halkın yerel hizmetlere ve belediye başkanlarına bakışı mercek altında. Busabah TV’nin sokakta gerçekleştirdiği röportajda vatandaşlarımıza, "Malatya'da bugüne kadar görev yapmış en başarılı belediye başkanı sizce kim?" sorusunu yöneltti.

Alınan cevaplar; Turgut Temelli, Ahmet Münir Erkal ve Mehmet Yaşar Çerçi gibi geçmişin iz bırakan isimlerine duyulan özlemi ortaya koyarken; son dönemdeki zamlara ve deprem sonrası hizmet eksikliğine karşı biriken sitemi gözler önüne serdi.

İşte Malatya sokaklarındaki vatandaşların sansürsüz, samimi ve tarihe not düşen o açıklamaları:

"Son 7-8 Yıldır İnsanlar Mağdur, Razı Değilim"​​​​

Geçmiş dönem yöneticilerinin halk için dertlendiğini ve gayret gösterdiğini belirten Mehmet Günaydın, deprem sonrası süreçte yardıma muhtaç insanların yalnız bırakıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

Bundan 10- 15 sene önceki belediye başkanlarında en azından millet için bir çalışma ya da bir gayret vardı. Ama bu son depremden sonra Belediye Başkanımız Sami Er olsun ya da ondan önceki başkanımız Selahattin Gürkan olsun bunlardan razı mısınız diye soracak olursanız ben değilim. Niye razı değilsiniz diyeceksiniz. Şöyle bir halka sorun, insanlığa sorun. Bir sürü yardıma muhtaç olan insan var. Vallahi yazık, günahtır. İsim olarak da belediye başkanlarından hangisinden razısın derseniz bundan 10 sene öncekileri söyleyebilirim. Ama şu son 7- 8 sene için söyleyemem.

"Önce Hizmet Edin, Sonra Zam Yapın!"​​​​​​​

Eski belediye başkanı Mehmet Yaşar Çerçi dönemini Malatya tarihinin en başarılı dönemi olarak gören Lütfü Işık, özellikle son ulaştırma zamlarına ve deprem ortamındaki toz toprağa isyan etti:

Mehmet Yaşar Çerçi diye düşünüyorum. En başarılı o Mehmet Yaşar Çerçi. Diğerleri zaten yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Yaşar Çerçi'den sonraki belediye başkanları hep AK Parti'den olan belediye başkanları. Yani arkasında iktidar partisi var. Doğru düzgün bir hizmetlerini görmedik yani. Yani her şeye zam yapıyorlar. Şimdi mesela en son olarak ulaşım ücretleri zamlanıyor. Biraz hizmet olsun ki sonra bir şeylere zam olsun. Mesela bir memura zam veriliyor bir şeye zam veriliyor. Asgari ücrete zam yoktur. Hemen her şeye zam veriyorlar. Önce hizmet edin. Bu vatandaş depremden çıkmış daha her yeri inşaat, toz, toprak. Başarılı bulmuyorum. Malatyalılar dikkat! 17 Temmuz'da 8 saate varan kesinti: İşte listede olan o mahalleler! İçeriği Görüntüle

"Turgut Temelli, Mehmet Kırçuvaloğlu, Ahmet Münir Erkal... Başka Yok!"

Malatya’ya kalıcı eser bırakan belediye başkanlarının isimlerini tek tek sayan Cumali Algül, hizmet odaklı belediyeciliği şu sözlerle özetledi:

Turgut Temelli, Mehmet Kırçuvaloğlu, Ahmet Münir Erkal başka da yok. Biri mezarlık yapmış. Diğer elektrik, su işlerini yapmış. Malatya’ya katkıları var.

"Yavaş Yavaş Düzelecek, Çok Çalışmak Gerekiyor"

Sürecin zamana ihtiyacı olduğunu belirten ve eski belediye başkanı Selahattin Gürkan’ı başarılı bulan Tamer Yadigar ise toparlanma süreciyle ilgili şunları söyledi:

Bence bir önceki belediye başkanı daha iyiydi, Selahattin Gürkan. İyi çalışmış belediye başkanı bence. Malatya deprem görmüş bir il. Yavaş yavaş düzelecek, görmüş olduğunuz kadarıyla. Yavaş yavaş kendine gelecek tabi bu da biraz zaman alacak. Ama akılcı bir zihniyetle bir an önce işleri bitirip bir kenti daha güzel hale getirmek, insanca yaşanır hale getirmek için çok çalışmak gerekiyor burada. Herkes üzerine düşeni yaparsa yapılacak olan işler çok kısa zamanda biter.

"Mesleği Peyzaj Mimarıydı, Şehre Dokundu"

Belediye başkanlığında vizyon ve mesleki uzmanlığın önemini vurgulayan Selahattin Bulgurcu, Ahmet Münir Erkal'ı överken mevcut başkan Sami Er hakkında da konuştu:

Ahmet Münir Erkal, güzel şeyler yaptı. Peyzaj mimarıydı kendisi. Mesleği icabı iyiydi. Ondan sonra gelen belediye başkanlarında hayat çıkmadı. Şimdi Sami Er’e çalıştığı yerlere baktığın zaman başarılı addedebilirim onu.

"Malatya Sahipsiz, Herkes Kendi Cebine Bakıyor"

İsmini vermek istemeyen bir başka Malatyalı vatandaş ise kentin sahipsiz bırakılmasından dert yanarak siyasileri sert sözlerle eleştirdi:

Mehmet Yaşar Çerçi. Malatya sahipsiz. Bunu baştaki yöneticilere bağlıyorum, başka kimseye değil. Sahip çıkan yok Malatya'ya. Milletvekilleri ne iş yapıyorlar? Bir tek Veli Ağbaba konuşuyor. Ben siyasetçi değilim. Partici de değilim. Ne oldu? Hepsi gitti. Cebine bakıyor herkes.