Altın piyasasındaki hareketlilik, birikim yapmak isteyen veya düğün hazırlığındaki vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Malatya Kuyumcular Odası'nın 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 08:54 itibarıyla güncellediği canlı piyasa ekranına göre, altın fiyatlarında dikkat çeken rakamlar kaydedildi.

Peki, haftanın son işlem gününde Malatya'da çeyrek altın, yarım altın, ata lira ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte kuyumculardaki alış ve satış fiyatları:

Çeyrek Altın 10 Bin TL Sınırını Aştı!

Malatya'da güne hareketli başlayan çeyrek altın, satış fiyatında 10 bin TL barajının üzerinde işlem görüyor.

Çeyrek Altın: Alış 9.710 TL / Satış 10.120 TL

Alış 9.710 TL / Satış 10.120 TL Yarım Altın: Alış 19.420 TL / Satış 20.240 TL

Alış 19.420 TL / Satış 20.240 TL Ata Lira: Alış 39.950 TL / Satış 41.640 TL

Alış 39.950 TL / Satış 41.640 TL Cumhuriyet 2.5: Alış 97.100 TL / Satış 101.200 TL

22 Ayar Bilezik ve Gram Altın Fiyatları

Düğün sezonunun en çok tercih edilenlerinden olan 22 ayar bilezik ile has altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde listelendi:

22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.510 TL / Satış 5.910 TL

Alış 5.510 TL / Satış 5.910 TL 24 Ayar Altın (Gram): Alış 5.990 TL / Satış 6.180 TL

Alış 5.990 TL / Satış 6.180 TL Liralık Altın: Alış 38.840 TL / Satış 40.480 TL

Alış 38.840 TL / Satış 40.480 TL 14 Ayar Altın: Alış 3.380 TL (Satış fiyatı değişkenlik göstermektedir.)

Ons Altın ve MKO-A Değerleri

Küresel piyasalarda ons altın 3 bin 989,48 dolar seviyesinde işlem görürken, yerel piyasayı doğrudan etkileyen MKO-A değeri ise 6.059,56 TL olarak ekranlara yansıdı.