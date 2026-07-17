Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarına ve hadis-i şeriflere göre, akrabalık bağlarını koruyup gözetmek anlamına gelen sıla-i rahimin önemi şunlardır:

Tanımı: Sıla-i rahim; anne-baba başta olmak üzere kardeşler, amcalar, dayılar, teyzeler, halalar ve diğer yakın akrabalarla bağı koparmamak, onları ziyaret etmek, arayıp sormak ve maddi-manevi yanlarında olmaktır.

Sıla-i rahim; anne-baba başta olmak üzere kardeşler, amcalar, dayılar, teyzeler, halalar ve diğer yakın akrabalarla bağı koparmamak, onları ziyaret etmek, arayıp sormak ve maddi-manevi yanlarında olmaktır. Ömrü ve Rızkı Bereketlendirir: Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin" buyurarak sıla-i rahimin dünyevi ve uhrevi mükafatını haber vermiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), buyurarak sıla-i rahimin dünyevi ve uhrevi mükafatını haber vermiştir. İlişkiyi Kesmek Büyük Günahtır: İslam dininde haklı bir sebep olmaksızın akrabalık bağlarını tamamen koparmak, onlarla selamı sabahı kesmek büyük günahlar arasında sayılmış ve kınanmıştır.

İslam dininde haklı bir sebep olmaksızın akrabalık bağlarını tamamen koparmak, onlarla selamı sabahı kesmek büyük günahlar arasında sayılmış ve kınanmıştır. Sadece Karşılık Vermek Değildir: Gerçek sıla-i rahim, sadece bizi arayıp soran akrabayı aramak değildir. Sünnete uygun olan davranış, bizimle bağı koparan veya bize soğuk davranan akrabaya bile iyilikle yaklaşmaya çalışmaktır.

17 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:25

03:25 Güneş: 05:10

05:10 Öğle: 12:37

12:37 İkindi: 16:30

16:30 Akşam: 19:57

19:57 Yatsı: 21:33

Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimizin mübarek cuma gününü tekrar tebrik eder, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu, bereketli bir hafta sonu geçirmenizi dileriz