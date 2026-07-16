Türkiye genelinde adayların yakından takip ettiği akademik kadro ve sözleşmeli personel ilanları, 16 Temmuz 2026 tarihli ve 33311 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Üniversiteler, bünyelerindeki uzman personel eksikliklerini gidermek için yeni ilanlarla başvuru sürecini başlattı.

Özellikle sınavsız geçiş imkanı sunan sözleşmeli bilişim pozisyonları ve Hacettepe Üniversitesi'nin başvuru şartlarında yer alan özel maddeler, bu sabahtan itibaren adayların yakın markajına girdi. İşte üniversite üniversite başvuru detayları:

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor (Kritik Taahhüt Şartı)

Hacettepe Üniversitesi, farklı fakülte ve enstitülerde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Akademik kadrolara başvuracak adaylar için ilanda yer alan ticari sınırlama dikkat çekti.

O Şart Detayı: Ataması yapılacak öğretim üyelerinden, 10 yıl boyunca üniversite dışı gelir getirici başka bir işte çalışamayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Ataması yapılacak öğretim üyelerinden, üniversite dışı gelir getirici başka bir işte çalışamayacaklarına dair taahhütname alınacak. Başvuru Tarihleri: Başvurular 16 Temmuz – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında ilgili dekanlık ve müdürlüklere şahsen yapılacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, teknoloji ve yazılım alanında uzman isimleri bünyesine katmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ilana göre üniversite bünyesine Sözleşmeli Bilişim Personeli (4/B) alımı gerçekleştirilecek.

Değerlendirme Nasıl Olacak?: Bilişim personeli alımlarında adayların tecrübeleri, bildikleri yazılım dilleri ve geçmiş projeleri öncelikli değerlendirme kriteri olacak. Belirli kadrolar için aranan kriterleri karşılayan adaylar arasından mülakat ve uygulama sınavıyla alım yapılacak.

Bilişim personeli alımlarında adayların tecrübeleri, bildikleri yazılım dilleri ve geçmiş projeleri öncelikli değerlendirme kriteri olacak. Belirli kadrolar için aranan kriterleri karşılayan adaylar arasından mülakat ve uygulama sınavıyla alım yapılacak. Son Başvuru Tarihi: Adayların başvurularını 30 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Diğer Üniversiteler de Kadro İlanlarını Açtı

Bugünkü Resmi Gazete ilanlarında farklı illerdeki üniversitelerin de akademik kadro duyuruları yer aldı:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE): Hem öğretim üyesi hem de öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Hem öğretim üyesi hem de öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi olarak belirlendi. Yeditepe ve Sakarya Üniversiteleri: Farklı uzmanlık alanlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve profesör kadroları için başvuruları almaya başladı. Bu ilanlarda da son başvuru tarihi 30 Temmuz 2026 olarak öne çıkıyor.