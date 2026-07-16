İslam dininde sadece maddi bir yardım değil, aynı zamanda kalbi bir ibadet olan sadakanın fıkhi kaynaklardaki ve hadislerdeki yeri şu şekildedir:

Belaları ve Musibetleri Defeder: Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Sadaka belayı defeder" buyurarak, içtenlikle verilen az bir sadakanın bile insanı görünmez kazalardan koruyacağını müjdelemiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Sadaka belayı defeder" buyurarak, içtenlikle verilen az bir sadakanın bile insanı görünmez kazalardan koruyacağını müjdelemiştir. Ömrün Bereketini Artırır: Hadis-i şeriflerde geçen "Sadaka ömrü uzatır" ifadesi, İslam alimleri tarafından ömrün daha huzurlu, sağlıklı ve hayırlı işlerle dolu (bereketli) geçmesi şeklinde yorumlanmıştır.

Hadis-i şeriflerde geçen "Sadaka ömrü uzatır" ifadesi, İslam alimleri tarafından ömrün daha huzurlu, sağlıklı ve hayırlı işlerle dolu (bereketli) geçmesi şeklinde yorumlanmıştır. Malı Eksiltmez aksine Çoğaltır: Allah rızası için verilen sadaka, görünüşte malı azaltsa da manevi olarak hane rızkının katlanarak artmasına vesile olur.

Allah rızası için verilen sadaka, görünüşte malı azaltsa da manevi olarak hane rızkının katlanarak artmasına vesile olur. Gülümsemek de Bir Sadakadır: İslamiyet, sadakayı sadece paraya bağlamamıştır; bir Müslümanın din kardeşine tebessüm etmesi, güzel söz söylemesi veya yoldaki zararlı bir taşı kaldırması da sadaka hükmündedir.

16 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:24

03:24 Güneş: 05:09

05:09 Öğle: 12:37

12:37 İkindi: 16:30

16:30 Akşam: 19:58

19:58 Yatsı: 21:34

Busabah Medya ailesi olarak tüm okurlarımızın cuma gecesini şimdiden tebrik eder, hanelerinize bolluk, bereket ve sağlık dileriz