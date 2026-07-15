Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Sarsap Mahallesi’nde, tarım işlerinde sıkça kullanılan ve halk arasında "patpat" ya da "çapa motoru" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç yan yattı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve titiz müdahalesiyle, devrilen aracın altından ve çevresinden çıkarılan 2 çocuk ve 1 yetişkin olmak üzere toplam 3 yaralı, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.