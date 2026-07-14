Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını 2026 yılının ilk yarısında da kararlılıkla sürdürdü. Bu kapsamda yürütülen planlı operasyonlar ve yol kontrol uygulamalarında binlerce firari şahıs tek tek tespit edilerek yakalandı.

1068 ŞAHIS KISKIVRAK YAKALANDI

Ocak-haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte; hakkında mahkemelerce verilmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1068 şahıs kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi. Aynı dönemde, ifadeye yönelik aranan, adli para cezası veya tazyik hapsi kararı bulunan 2 bin 204 şahıs da emniyet güçlerince yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Böylece yılın ilk yarısında yakalanan toplam aranan şahıs sayısı 3 bin 272 olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YILA ORANLA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Açıklanan veriler, 2026 yılının ilk altı ayındaki yakalama oranlarının, bir önceki yılın (2025) aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

Yapılan istatistiksel analize göre;

Kesinleşmiş hapis cezasıyla arananların yakalanma oranı geçen yıla göre yüzde 2,9 azaldı.

İfade ve para cezası nedeniyle aranan şahısların yakalanması yüzde 23,7 geriledi.

Genel toplamda yakalanan aranan şahıs sayısı ise 2025 yılına oranla yüzde 18 düşüş gösterdi.