Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar küresel petrol piyasalarında ağır bir dalgalanma yarattı. Uluslararası arenadaki bu kriz yurt içi akaryakıt maliyetlerini doğrudan artırdı.

YENİ TARİFE GECE YARISI BAŞLAYACAK

İstasyonlardaki fiyatlandırma 15 Temmuz Çarşamba günü gece yarısından sonra değişecek.

Sektör temsilcileri benzinin litre fiyatına 1 lira 60 kuruş zam geleceğini aktardı.

MOTORİN İLE FİYAT FARKI AÇILDI

Tüketiciler geçtiğimiz hafta motorin grubunda 5 liranın üzerinde sert bir fiyat artışıyla karşılaştı. Peş peşe gelen zamlar iki akaryakıt türü arasındaki makası iyice açtı.

Motorin ile benzin fiyatları arasındaki fark 7 lira sınırına dayandı.

Yetkililer mevcut tabloda motorin tabelaları için yeni bir değişiklik öngörmüyor.

MALİYETLERİ ŞEKİLLENDİREN UNSURLAR

Akaryakıt piyasasındaki hareketliliği yalnızca jeopolitik krizler tırmandırmıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve güncel vergi oranları pompaya yansıyan nihai rakamı doğrudan belirliyor. Şirketler küresel arz talep dengesini de fiyatlama sürecinde ana unsur olarak hesaplıyor.

Orta Doğu'da süren sorunların petrol pazarına kurduğu baskı piyasadaki yeni zam ihtimallerini sürekli canlı tutuyor.

Sürücülerin istasyonlarda ödediği tutarlar dağıtım şirketlerinin politikalarına ve serbest piyasa koşullarına göre şehirden şehre ufak sapmalar gösteriyor.