Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 14 Temmuz 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 10 vatandaşımızın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti.
İşte Malatya’da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımızın eksiksiz ve tam listesi:
1. Ayişe Demirbağ
Yaş: 86
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Nenehatun Sokak, Vatan Sitesi B-Blok No:15/7 Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
2. Kiraz Yeşilkaya
Yaş: 62
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Susam Sokak, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
3. Selahaddin Polat
Yaş: 69
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Tandoğan Mahallesi, Yeşilçam Caddesi No:21 Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
4. Meryem Toksöz
Yaş: 94
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Değerli Sokak No:5 Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
5. Mehmet Filinte
Yaş: 78
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Zafer Mahallesi, Mezreci Sokak No:15 Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
6. Muhammed Ahmed
Yaş: 0 (Bebek)
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Belirtilmemiştir.
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
7. Havahan Murat
Yaş: 92
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Çayköy Mahallesi, Pütürge / Malatya
Defin Yeri: Çayköy Mahallesi, Pütürge / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
8. Mağfure Arı
Yaş: 92
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Başarı Köyü, Kemaliye / Erzincan
Defin Yeri: Başarı Köyü, Kemaliye / Erzincan Mezarlığına defin edilmiştir.
9. Mehmet Karaman
Yaş: 23
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Bindal Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Bindal Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
10. Deniz Büyük
Yaş: 53
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehrimize ait en güncel taziye ve cenaze bilgilerini sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.