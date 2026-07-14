Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 14 Temmuz 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 10 vatandaşımızın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti.

İşte Malatya’da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımızın eksiksiz ve tam listesi:

1. Ayişe Demirbağ

Yaş: 86

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Nenehatun Sokak, Vatan Sitesi B-Blok No:15/7 Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

2. Kiraz Yeşilkaya

Yaş: 62

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Susam Sokak, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

3. Selahaddin Polat

Yaş: 69

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Tandoğan Mahallesi, Yeşilçam Caddesi No:21 Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

4. Meryem Toksöz

Yaş: 94

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Değerli Sokak No:5 Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

5. Mehmet Filinte

Yaş: 78

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Zafer Mahallesi, Mezreci Sokak No:15 Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

6. Muhammed Ahmed

Yaş: 0 (Bebek)

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Belirtilmemiştir.

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

7. Havahan Murat

Yaş: 92

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Çayköy Mahallesi, Pütürge / Malatya

Defin Yeri: Çayköy Mahallesi, Pütürge / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

8. Mağfure Arı

Yaş: 92

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Başarı Köyü, Kemaliye / Erzincan

Defin Yeri: Başarı Köyü, Kemaliye / Erzincan Mezarlığına defin edilmiştir.

9. Mehmet Karaman

Yaş: 23

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Bindal Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Bindal Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

10. Deniz Büyük

Yaş: 53

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehrimize ait en güncel taziye ve cenaze bilgilerini sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.