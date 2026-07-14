Malatya’da bugün gerçekleştirilen toplantıda, şehrin deprem sonrası dönüşüm sürecine dair çok sert ve net mesajlar verildi. 2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ile İl İdaresi Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca yapılması gereken İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, tek oturumda birleştirilerek saat 14.00'da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda yapıldı.

Toplantıda Malatya Valisi Seddar Yavuz, depremin üzerinden geçen süreye rağmen ağır hasarlı binalarda ticari faaliyetlerini sürdürmekte direnen esnaflara ve onlara arka çıkan çevrelere yönelik çok sert uyarılarda bulundu.

İşte toplantının tüm detayları ve Vali Yavuz'un o açıklamaları:

Malatya Valisi Seddar Yavuz, can güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu vurgulayarak, ağır hasarlı yapılarda ticarete devam etmek isteyen zihniyete karşı adeta meydan okudu. Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"’Ağır hasarlı yapılarda hala ben ticaret yapacağım. Gelen müşterimin de can güvenliği benim için önemli değil’ diyenlere diyorum ki: Kusura bakmayın. Benim için sizin saçınızın teli çok önemlidir. Dolayısıyla siz kendinizi düşünmeseniz bile biz sizi düşünmek zorundayız. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti Valisi olarak önce bu şehirdeki her bir insanın can güvenliğinden sorumluyum. Sizin için canınız önemli olmayabilir. Kendinizi önemsemeyebilirsiniz. Müşterinizi önemsemeyebilirsiniz. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti Valisi olarak bu şehirde yaşayan 755 bin kişinin can güvenini sağlamakla mükellefim. Bakın burada dünya kadar işlerimiz var. Buyurun gelin. Olmadı mı? Organ Sanayi Bölgesi'nde bak ben yer vereceğim size gelin. Kimseyi sokağa bırakmıyoruz. ‘Ama ben ağır hasarlı yapıyı boşaltmam. Burada direnirim’ diyorsanız kusura bakmayın. Depremden 6 Şubat ve sonrası depremlerden hiç ders almamışsınız, demektir. Buna müsaade etmeniz mümkün değil."

"Çekin Şu Milletin Yakasından Ellerinizi”

Vali Yavuz, ağır hasarlı binalardaki ısrarı kendi çıkarları için kullanan ve süreci provoke eden odaklara yönelik uyarılarını ise şu sözlerle sürdürdü:

"Bakın açık açık söylüyorum. Hayatım boyunca her şeyi izah ediyorum size. Bu şehrin valisi olarak, sizin orada bulunmanıza ben müsaade edemem. Bunu istismar edenlere de söylüyorum. İstismar etmeyin. Yarın bir gün orada hayatını kaybedenler olursa toplumun karşısına çıkma gücü bile kuramazsınız. Nitekim orada birisi hayatını kaybederse o insanları önce çocukları, sonra eşleri, yakınlarının valilik kapısına geleceğinden hiç şüpheniz olmasın. O gün hesap verecek misiniz? Vermeyecekseniz susun. Çekin şu milletin yakasından ellerinizi. Hangi sahip ile yapıyorsanız yapmayın bunu."

"Mağduriyet Algısıyla Şehri İleri Taşıyamayız"

Vali Yavuz, kentteki yıkım ve tahliye süreçlerinin adil bir şekilde yürütüldüğünü, belirli bölgelerin "mağduriyet" adı altında süreci baltalamaya çalıştığını belirterek eleştirilerini medya ve kamuoyu üzerinden sürdürdü:

"Medyada söylüyorum. İnsanlar mağdur. Nasıl mağdur oluyor insanlar? Peki biz kışla da ticaret yapanların iş yerlerini boşalttık mı? Yıktık mı? Yıktık değil mi? Onlar mağdur olmadılar mı? Şimdi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 8 blok mu mağdur oluyor? Arkadaşlar böyle bu bakış açısıyla biz Malatya'yı ileriye taşıyamayız. Herkesi sorumluluğa davet ediyorum. Bu şehirde Malatya'nın valisi olarak bugüne kadar ben bütün hiçbir sorumluluktan kaçmadım. Herkesin gözünün içine baka baka ne düşünüyorsam onu söyledim. Hiç size rol yapmadım. Yalan söylemedim. İlk geldiğim gün dedim ki, ‘Doğru iş yapacağız, doğru söz söyleyeceğiz’ Yanlış işler iş yapan varsa ki yakalarına yapışıp zaten adalete teslim ediyorum. Her kim olursa olsun. Yetimin malına el uzatan kim varsa alçaktır. Bu alçakları da adalete teslim etmek bu şehrin valisi olarak benim vazifem ve görevimdir."

“O İnsanları Siz Ölüme Teşvik Ediyorsunuz"

Kişisel menfaat ve siyasi ikbal uğruna halkın canını tehlikeye atanlara karşı mücadelesine kararlılıkla devam edeceğinin altını çizen Vali Seddar Yavuz,

"Ama şunu net bir şekilde söylememiz lazım. Bu şehirde istismar ederek, insanları kışkırtarak, netice almak isteyenler kendilerine kişisel ikbal elde edemezler. Buna müsaade etmem. Bu şehirde vali olduğum sürece. Makamı, mevkiyi, rütbesi, her ne olursa olsun. Açıkça söylüyorum. Ağır hasarlı yapılara desteklemekten vazgeçin. Bu insanlığa ihanettir. O insanlara iyilik yapmıyorsunuz. O insanları siz ölüme teşvik ediyorsunuz. Bu aklı başında rasyonel düşünceye sahip hiç kimsenin savunabileceği bir husus değildir. Yeteri kadar iş yeri mevcut. Lütfen bu yoldan vazgeçin. Ben vazgeçmeyeceğim. Ağır hasarlı yapıda hala depremin 3. yılında ‘Ben kalacağım kimse’ diyemezsin”

ifadelerini kullandı.