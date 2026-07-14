6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı alan şehirlerin başında gelen Malatya’da, ticaretin kalbinin attığı şehir merkezi küllerinden doğuyor. "Merkez Çarşı Projesi" kapsamında yürütülen dev çalışmaların ardından Malatya'nın sembol noktası Bakırcılar Çarşısı eski canlı günlerine dönmeye başladı. Depremin izlerinin silindiği tarihi çarşıda dükkanlar etaplar halinde teslim edilirken, esnafın kepenk açma sevinci tüm kenti sardı.

15 BİNDEN FAZLA FORE KAZIKLA ZEMİN DEMİR GİBİ SAĞLAMLAŞTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut GYO tarafından yürütülen hummalı çalışmalarda öncelik zemin güvenliğine verildi. Yeni çarşının depreme dayanıklı olması için zemin iyileştirme projelerinde rekor sayılara ulaşıldı: Bakırcılar Çarşısı zeminine tam 14 bin 937 fore kazık çakılarak zemin güçlendirildi. Sağlamlaştırılan zemin üzerine aslına uygun şekilde 5 bin 713 bağımsız bölüm inşa edildi. Çarşının vazgeçilmezi olan Şire Pazarı’nda ise 651 fore kazık kullanıldı ve 243 bağımsız bölüm tamamlandı. Yapımı tamamlanan modern ve güvenli iş yerleri, hak sahibi esnafa teslim edilerek ticaretin yeniden canlanması sağlandı.

BAKAN KURUM "KONUTLARLA BİRLİKTE İŞ YERLERİ DE TAMAM!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni iş yerine taşınan Şire Pazarı esnaflarından çay ocağı işletmecisi Serhat Toktamış’ın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Malatya esnafına bol kazançlar dileyen Bakan Kurum, "11 ilimizde konutlarla birlikte, iş yerleri de tamam. Malatya’nın kalbi Bakırcılar Çarşımızda esnafımız kepenklerini açıyor. Bol, bereketli kazançlarınız olsun." dedi.

MALATYALI ESNAF MUTLU "UMUT YENİDEN FİLİZLENDİ, HAYAT BAŞLADI"

Şire Pazarı’nda 13 yıldır esnaflık yapan çay ocağı işletmecisi Serhat Toktamış, "Konutlar bittikten sonra şehrin merkezini de yapmaya başladılar ve nihayet iş yerlerimiz tamamlandı. Yaşadıklarımız kolay şeyler değildi ama devletimiz ev, konut ve dükkan olarak her zaman yanımızdaydı. Şu an çok rahatız, sevenlerimiz geliyor ve bu alanı gören herkes büyük mutluluk yaşıyor. Çok şükür o karanlık günler bitti. Malatya'da umut yeniden filizlendi, hayat yeniden başladı." zor günlerin geride kaldığını belirterek devletin her süreçte yanlarında olduğunu bu sözler ile vurguladı.

YENİ ÇARŞIDA ESKİDEN OLMAYAN OTOPARK KONFORU

Eski yapıların çok yıpranmış olduğunu, yeni projenin ise modern bir vizyonla inşa edildiğini belirten Toktamış, "Malatya'da daha öncesinde böyle bir çarşı kültürü yoktu, buralar hep eski yapılardı. Şimdi ise her tarafta insanların oturup nefes alabileceği, kullanabileceği harika alanlar oluşturulmuş. En önemlisi de binaların altına otoparklar yapıldı. Müşterilerimiz aracını otoparka rahatça park edip gelip burada çayını huzurla içebiliyor." diyerek yapılan yeniliklerin ticareti de olumlu etkileyeceğini söyledi.