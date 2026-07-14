Malatya ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar için elektrik kesintisi uyarısı geldi. 14 Temmuz 2026 Salı günü şebeke bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında kentin büyük bir bölümüne elektrik verilemeyecek. Kesintiler sabah saat 09:00 ile 10:00 saatlerinde başlayarak akşam 17:00'ye kadar devam edecek. Özellikle Akçadağ ve Yeşilyurt ilçelerindeki çok sayıda mahalle kesintiden uzun süre etkilenecek.

İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle Malatya elektrik kesintisi tam listesi:

14 Temmuz Malatya Elektrik Kesintisi Listesi

Battalgazi Kesinti Saatleri

10:00 - 17:00 Arası: Alacakapı, Yeni, Hasırcılar, Alişar, Kemerköprü mahalleleri.

Alacakapı, Yeni, Hasırcılar, Alişar, Kemerköprü mahalleleri. 09:00 - 17:00 Arası: Bahçelievler, Dolamantepe, Kadıçayırı mahalleleri.

Bahçelievler, Dolamantepe, Kadıçayırı mahalleleri. 09:00 - 15:00 Arası: Yıldıztepe, Çamurlu, Karagöz mahalleleri.

Yeşilyurt Kesinti Saatleri

09:00 - 17:00 Arası: Fatih, Karahan, Özal, Cevatpaşa, Cumhuriyet, Dilek, Topsöğüt, Kendirli, Samanköy, Tepeköy, Yakınca mahalleleri.

Fatih, Karahan, Özal, Cevatpaşa, Cumhuriyet, Dilek, Topsöğüt, Kendirli, Samanköy, Tepeköy, Yakınca mahalleleri. 09:00 - 15:00 Arası: Yavuz Selim Mahallesi.

Akçadağ Kesinti Saatleri (09:00 - 17:00)

Akçadağ'da oldukça geniş bir bölge kesintiden etkileniyor. İşte o mahalleler:

Yukarıörükçü, Yalınbudak, Şeyhler, Karamağara, Keklikpınarı, Mihmanlı, Bahri, Aksaray, Aliçeri, Aşağıörükçü, Esenli, Eğin, Ilıcak, Kadıibrahim mahalleleri.

Doğanyol Kesinti Saatleri (09:00 - 17:00)

Gökçe, Damlı, Gümüşsu, Koldere, Çolak mahalleleri.

Arapgir Kesinti Saatleri (09:00 - 17:00)

Yeşilyayla, Sugeçti, Eğnir, Suceyin mahalleleri.

Yazıhan ve Pütürge Kesinti Saatleri (09:00 - 17:00)

Yazıhan: Sürür ve Sadıklı mahalleleri.

Sürür ve Sadıklı mahalleleri. Pütürge: Bayırköy Mahallesi.

Kesinti saatlerinde evlerinizdeki hassas elektrikli cihazları fişten çekmeniz, ani voltaj dalgalanmalarına karşı önlem almanız önerilir. Çalışmaların planlanan saatten önce bitmesi durumunda enerji daha erken verilebilir.